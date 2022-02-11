Куди вирушити у 2022 році: найкращі напрямки для подорожей Європою

Попри COVID-19, туристична сфера дедалі більше відновлюється у всьому світі. Тож саме час планувати майбутні мандрівки.

У цьому вирішив допомогти впливовий туристичний ресурс European Best Destinations. Він назвав найкращі напрямки для подорожей Європою у 2022 році.

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Названо найкращі напрямки для подорожей Європою у 2022-му

Список був складений на основі результатів опитування, проведеного серед понад пів мільйона мандрівників зі 182 країн.

З більш ніж 400 напрямків відкрийте для себе 20 з найбільшою кількістю голосів, які отримали звання "Найкращі європейські напрямки 2022 року",

– йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами, очолила рейтинг столиця Словенії – Любляна.

За словами експертів порталу, Любляна – місто для допитливих і авантюрних туристів. Зелена столиця Словенії запрошує тих, хто жадає культури, мистецтва, розваг і великих зелених зон. Все це разом забезпечить невимушену атмосферу.

До списку також увійшли:

Любляна, Словенія Марбелья, Іспанія Ам'єн, Франція Пловдів, Болгарія Левен, Бельгія Орадя, Румунія Лондон, Велика Британія Неймеген, Нідерланди Регіон Лахті, Фінляндія Стамбул, Туреччина Узбережжя Амальфі, Італія Прага, Чехія Рим, Італія Баварія, Німеччина Афіни, Греція Клонакілті, Ірландія Відень, Австрія Люцерн, Швейцарія Грац, Австрія Крит, Греція