Куди вирушити у 2022 році: найкращі напрямки для подорожей Європою
Джерело:European Best Destinations
Попри COVID-19, туристична сфера дедалі більше відновлюється у всьому світі. Тож саме час планувати майбутні мандрівки.
У цьому вирішив допомогти впливовий туристичний ресурс European Best Destinations. Він назвав найкращі напрямки для подорожей Європою у 2022 році.
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Названо найкращі напрямки для подорожей Європою у 2022-му
Список був складений на основі результатів опитування, проведеного серед понад пів мільйона мандрівників зі 182 країн.
З більш ніж 400 напрямків відкрийте для себе 20 з найбільшою кількістю голосів, які отримали звання "Найкращі європейські напрямки 2022 року",
– йдеться у повідомленні.
Згідно з результатами, очолила рейтинг столиця Словенії – Любляна.
За словами експертів порталу, Любляна – місто для допитливих і авантюрних туристів. Зелена столиця Словенії запрошує тих, хто жадає культури, мистецтва, розваг і великих зелених зон. Все це разом забезпечить невимушену атмосферу.
До списку також увійшли:
- Любляна, Словенія
- Марбелья, Іспанія
- Ам'єн, Франція
- Пловдів, Болгарія
- Левен, Бельгія
- Орадя, Румунія
- Лондон, Велика Британія
- Неймеген, Нідерланди
- Регіон Лахті, Фінляндія
- Стамбул, Туреччина
- Узбережжя Амальфі, Італія
- Прага, Чехія
- Рим, Італія
- Баварія, Німеччина
- Афіни, Греція
- Клонакілті, Ірландія
- Відень, Австрія
- Люцерн, Швейцарія
- Грац, Австрія
- Крит, Греція