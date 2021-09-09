Куди українці можуть подорожувати: у МЗС назвали кількість відкритих країн

Багато держав готові приймати українських туристів. Станом на сьогодні свої кордони відкрили 133 країни.

Надалі їх кількість буде зростати. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Читайте також Майже без обмежень: Швеція скасує низку коронавірусних заборон з 29 вересня

Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу... Ця цифра продовжуватиме зростати, ми працюємо над цим,

– заявив Кулеба.

Він додав, що десь необхідно пред'явити документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних ПЛР-тестів чи експрес-тесту на антиген, але, в принципі, можна в'їхати у 133 країни світу.

Крім того, глава МЗС нагадав туристам, що про актуальний режим в'їзду та транзиту можна дізнатися на спеціальному сайті консульської служби МЗС України, де є інтерактивна онлайн-мапа http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Для українців відкрито 35 країн Європи

Раніше у Міністерстві закордонних справ України перерахували європейські країни, які відкриті для українських туристів – їх кількість становить 35.

Зокрема, без жодних обмежень можна в'їхати до Албанії, Естонії та Іспанії.

За умови повної вакцинації – Ісландії та Чехії.

Натомість 30 країн Європи вимагають ПЛР-тест та / або повну вакцинацію: Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Північна Македонія, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія та Швеція.



Для українців відкрито 35 країн Європи / Інфографіка 24 каналу