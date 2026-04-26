5 місць, які виглядають як Санторіні, але про них майже ніхто не знає

Білі фасади будинків на схилах пагорбів з фотогенічними вуличками з блакитним морем та дахами одразу викликають асоціацію із грецьким островом Санторіні. Однак подібна атмосфера є не тільки у Греції.

Схожі красиві побілені локації можна знайти в різних куточках світу, пише Travel Off Path. Є кілька локацій, які дуже нагадують Санторіні, тож вважаються справжніми прихованими перлинами.

Ці локації складаються з білосніжних вуличок, але знаходяться далеко від звичних туристичних маршрутів.

Які місця схожі на Санторіні?

Бозджаада – острів у Туреччині

Це місце огортають кольорові вулички, побілені будинки, а виноградники й море поруч виглядають вражаюче. Тут навіть є район, який нагадує грецький острів Санторіні. Бозджаада відома виноробством та поєднанням грецьких та турецьких кулінарних традицій.

Що тут варто побачити:

Замок Бозджаада;

Пляж Аязма;

Місцеві виноградники та виноробні.

Сіді-Бу-Саїд – місто в Тунісі

Це місто часто навіть плутають із Санторіні через його характерну біло-блакитну архітектуру. Сіді-Бу-Саїд розташований на скелях над морем. Ц ньому багато вузьких вуличок з білими стінами та яскравими синіми деталями.

Вулиці в цій локації дуже фотогенічні. Це один з найбільш впізнаваних курортних куточків Тунісу, який набагато доступніший за більшість середземноморських напрямків.

Що тут варто побачити:

Палац Еннейма Еззахра;

Кафе "Де Деліс";

Дар-ель-Аннабі.

Мансанільйо – курортне місто Мексики

Прибережне місечко часто називають «Санторіні Мексики». Воно відоме своїми пляжами, морськими пейзажами та відчуттям справжнього курорту. Сюди часто приїжджають туристи, які шукають поєднання океану, сонця та місцевого колориту.

Що тут варто побачити:

Ель-Тапо-де-Вентанас;

Плая-ла-Аудієнсія;

Centro Histórico & Monumento del Pez Vela.

Альберобелло – село в Італії

Унікальне італійське містечко відрізняється від класичної Італії. Його особливість полягає у незвичайних білих будиночках з конічними дахами.

Вузькі вулички, маленькі кафе та щільна забудова роблять це місце досить атмосферним та впізнаваним. Кожен будинок тут виглядає як частина декорацій.

Що тут варто побачити:

Ріоне Монті;

Каса Пеццолла;

Трулло Соврано.

Алжир – країна в Північній Африці

Столиця країни Алжир недооцінена як туристичний напрямок, проте вона наповнена старовинною атмосферою та білими будівлями з видом на море.

Особливу увагу привертає стара частина міста – Касба, яка входить до списку ЮНЕСКО. Тут переплітаються історичні будівлі, вузькі вулиці та місцеве життя.

Що тут варто побачити:

Касба;

Палац Ре;

Нотр-Дам д'Африк.

Яким Санторіні є насправді?

Минулого літа туристи масово скаржилися на зіпсований відпочинок на Санторіні. Одна мандрівниця розповіла, що за 4 дні на цьому острові витратила 3 тисячі доларів, а сама відпустка була "пекельною".

За її словами, острів був настільки переповнений туристами, що навіть вражаючі краєвиди і кришталево чисте море не змінили її негативного враження.

Та якщо все ж таки замість альтернативних локацій вам захочеться поїхати на Санторіні, то варто знати одну важливу річ, про яку розповіла туристична агенція @okay_tour. У липні – серпні тут дуже спекотно – температура повітря прогрівається до +40 градусів, а сховатися від спеки на скелі нема де. До того ж це сам пік сезону, коли туристів найбільше.