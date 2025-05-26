Видання Titan Travel склало власний рейтинг європейських міст, у які варто відправитися компаніям дівчат. Про це повідомляє 24 Канал.
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Найкраще місто для дівчачої відпустки
На першому місті – Порто. Це третє за величиною місто Португалії стане ідеальною локацією для незабутньої відпустки подруг. У рейтингу Порту набрало аж 8,68 бала з 10. Це місто цікаве з погляду поєднання різноманітних культур та рівня безпеки на вулицях. У Порту є 89 спа-спалонів, які можуть стати чудовим варіантом для завершення насиченого дня.
Також у Порту є багато пабів, клубів та ресторанів на різний гаманець. Погода здебільшого сонячна і тепла. Ну і найбільше перевага – океан та місто. У Порту можна поєднати два види відпочинку – лінивий пляжний та насичений міський.
Відпочинок у Португалії / Фото Nextvoyage, Pexels
Рейтинг найкращих міст Європи для подорожей з подругами
- Порто, Португалія;
- Флоренція, Італія;
- Единбург, Шотландія;
- Бордо, Франція;
- Лісабон, Португалія;
- Амстердам, Нідерланди;
- Прага, Чехія;
- Афіни, Греція;
- Венеція, Італія;
- Таллінн, Естонія.
Ці міста пропонують найкращі можливості для дівчачих відпусток. А тому збирайте подруг і гайда у мандрівку Європою.