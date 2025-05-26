Видання Titan Travel склало власний рейтинг європейських міст, у які варто відправитися компаніям дівчат. Про це повідомляє 24 Канал.

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Найкраще місто для дівчачої відпустки

На першому місті – Порто. Це третє за величиною місто Португалії стане ідеальною локацією для незабутньої відпустки подруг. У рейтингу Порту набрало аж 8,68 бала з 10. Це місто цікаве з погляду поєднання різноманітних культур та рівня безпеки на вулицях. У Порту є 89 спа-спалонів, які можуть стати чудовим варіантом для завершення насиченого дня.

Також у Порту є багато пабів, клубів та ресторанів на різний гаманець. Погода здебільшого сонячна і тепла. Ну і найбільше перевага – океан та місто. У Порту можна поєднати два види відпочинку – лінивий пляжний та насичений міський.



Відпочинок у Португалії / Фото Nextvoyage, Pexels

Рейтинг найкращих міст Європи для подорожей з подругами

Порто, Португалія; Флоренція, Італія; Единбург, Шотландія; Бордо, Франція; Лісабон, Португалія; Амстердам, Нідерланди; Прага, Чехія; Афіни, Греція; Венеція, Італія; Таллінн, Естонія.

Ці міста пропонують найкращі можливості для дівчачих відпусток. А тому збирайте подруг і гайда у мандрівку Європою.