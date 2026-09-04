Забудьте про Париж: це місто стало новою "гарячою точкою Європи"

Осінь є сприятливим періодом для коротких мандрівок Європою, оскільки спека відступає, а кількість туристів зменшується. Втім відомі туристичні центри все ще залишаються людними, тому мандрівники дедалі частіше обирають менш очевидні напрямки, серед яких головним відкриттям сезону став Люксембург.

За даними Express, після завершення високого сезону в Люксембурзі часто простіше знайти житло, а квитки можуть коштувати дешевше. Для подорожувальників це означає ширший вибір готелів і менше ризиків переплатити.

Водночас інтерес до країни підживлює не лише практичність, а й сама атмосфера місця. Люксембург поєднує мальовничі каньйони вздовж річок Альзетт і Петрюс, багату історичну спадщину та сильну гастрономічну кухню. Саме ця комбінація й робить його особливо вдалим напрямком для осені, коли прогулянки містом уже не виснажує спека.

Що варто побачити в Люксембурзі?

Однією з головних принад столиці залишаються каземати Бок – мережа підземних оборонних тунелів XVII століття, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Поруч із ними туристи зазвичай вирушають у Старе місто, де збереглися фортифікації, вузькі мощені вулиці, старовинні будівлі та затишні кав’ярні.

Як виглядає Люксембург восени: дивіться відео

У дощову погоду Люксембург теж не втрачає свого шарму, бо тут є чимало музеїв, ресторанів і галерей, де можна провести кілька годин без поспіху. А коли погода сприяє довгим прогулянкам, місто відкривається зовсім по-іншому – через панорами, мости та тихі квартали, з яких і складається його особливий настрій.

До жовтня температура в Люксембурзі тримається на рівні 20°C тепла, а от в листопаді вже різко опускається до 7°C. Осінь є досить мінливою погодою, тому в поїздку радять брати якісне водонепроникне взуття, теплу куртку й одяг під низ. Крім відкритих пам'яток тут ще є багато інших місць, в яких можна корисно провести час в дощовий день.

Які ще напрямки стали популярними цієї осені?

Люксембург не єдиний напрямок, до якого цього сезону зросла увага. Туристи дедалі частіше дивляться у бік менш очевидних місць, де можна отримати нові враження без великих натовпів і відчути більш спокійний ритм подорожі.

Саранда, Албанія – зростання інтересу на 110%.

Будва, Чорногорія – зростання інтересу на 85%.

Любляна, Словенія – зростання інтересу на 80%.

Така тенденція показує, що осінні поїздки в Європі дедалі частіше будуються не навколо найвідоміших мегаполісів, а навколо спокійніших і менш розкручених локацій. Для багатьох мандрівників це спосіб побачити більше, витратити менше і повернутися з подорожі без відчуття туристичного хаосу.