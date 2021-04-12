Куди поїхати рибалити в Україні: локації, де добре клює

Риболовля в сучасних реаліях – хороший, а головне безпечний, спосіб відволіктися від метушні та змінити локацію. Тим паче Україна славиться не тільки мальовничою природою, а й безліччю річок та озер.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас місця, де можна вдало порибалити. Хапайте вудку й вирушайте в мандрівку!

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Куди поїхати рибалити в Україні?

Білі Камені

Неподалік Києва в межах Голосіївського району розташувався Центр сімейної риболовлі Білі Камені. Для охочих порибалити спеціально обладнані платформи. Також для відпочинку є альтанки з мангалами. Тут полюють на щук, коропів, сомів, осетрів, товстолобів, амурів, хижих окунів і навіть можна впіймати форель.

Для жінок рибалка безкоштовна, а діти до 12 років можуть спробувати свої сили на "дитячій" водоймі.



Центр сімейної риболовлі Білі Камені / Фото: Instagram / @bili_kameni

Дельта Росі

За один день риболовлі за норми вилову 4 кілограми – 500 гривень.

Чудову риболовлю на річці Рось, яка переважно тече Придніпровською височиною, у межах Вінницької, Київської та Черкаської областей, обіцяє база відпочинку "Дельта Росі". Тут створені всі умови: пікнік, купання в річці, прогулянки лісом, "тихе" полювання, дайвінг, прогулянки на катері та навіть катання на водних лижах.

Тут водиться плотва, головень, краснопірка, густера, гірчак та інші. Спійману рибу ви можете забрати з собою або приготувати з неї юшку в казані на відкритому вогні.



База відпочинку та риболовлі "Дельта Росі" / Фото: Instagram / @deltarosi

Гамаліївка

проживання – від 500 гривень на добу. Вартість оренди човна з мотором – 1 000 гривень, без мотора – 400.

Озеро розташоване приблизно за 10 кілометрів від Львова у Пустомитівському районі, поблизу села Гамаліївка. Це місце для тих, хто хоче не лише порибалити, а й повністю відсторонитися від навколишніх, адже у порівняні з минулими пропозиціями – інфраструктура тут відсутня, лише риболовля.

Тут полюють на карася, коропа, сома, білого амура та окуня.



Риболовля в Гамаліївці поблизу Львова / Фото: Фейсбук

Тортуга

100 гривень за добу. Ловля на хижака з берега коштує 20 гривень.

Рибальська база "Тортуга" – популярний у рибальських колах притулок. Тут у вас є можливість порибалити в дельті Дунаю, адже база розташована у містечку Вилкове Одеської області.

Рибалки полюють за сомом, жерехом, судаком і сазаном. Також добре ловляться: карась, окунь, щука, краснопірка, плотва, підлящик, густера й інша риба.



Рибальська база "Тортуга" / Фото: travello.com.ua

Ostrov River Club

котедж на двох – приблизно 1 500 гривень за добу, виїзд на 5-годинну риболовлю в дельті Дунаю з єгерем – від 1 200 гривень.

У селі Новоселівка Дніпропетровської області розташований комплекс "Ostrov", який організував для рибалок всю необхідну інфраструктуру: готель, ресторан, спеціальний рибальський тур самарськими плавнями.

Слід зазначити, що найбільшою популярністю тут користується ловля на річці Самарі, де водиться карась, лящ, плотва, гунтера, сом та щука.



Риболовля в "Ostrov River Club" / Фото: Instagram / @ostrov_riverclub

плата за риболовлю на території комплексу – 100 гривень з людини.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Також вона обладнана повністю світлодіодними фарами та Auto Light Assist – системою автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Вдалої риболовлі!