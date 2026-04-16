3 польські міста, які недооцінені туристами: варто побачити хоча б раз

Польща вважається однією з найбезпечніших країн у Європі. Українці відвідують її доволі часто, тож мають можливість на вихідні виїхати хоч на кілька днів, щоб провести час у спокої та перезавантажитися.

Більшість мандрівників завжди обирають для подорожей Варшаву чи Краків, оминаючи міста, які також красиві та цікаві, але залишаються поза увагою, пише Travel Off Path. Саме тому радимо розглянути 3 міста, які зможуть подарувати чудові враження.

Які польські міста варто побачити?

Гданськ

Це наймовірне місто на узбережжі Балтійського моря вважається одним з найкрасивіших у Польщі. Після значних руйнувань у Другій світовій війні Гданськ ретельно відновили, тож зараз він має дуже красивий вигляд.

Туристів він приваблює вузькими вуличками, різнокольоровими будинками з декоративними фасадами та старовинними церквами.

Однією з головних пам’яток є Журав на річці Мотлава. Цей середньовічний портовий кран зберігся до наших днів. Щоб відчути місцевий колорит, варто навідатися до місцевих закладів, що подають традиційні страви, які люблять поляки і туристи.



Тревел-блогер Габріель Морріс назвав польський Гданськ найкращим містом Європи через його історичну значимість та мальовничі краєвиди, пише Daily Mail. Гданськ приваблює туристів різноманітними пам'ятками, такими як Музей Другої світової війни, Європейський центр солідарності, Вестерплатте та іншими визначними місцями.

Торунь

Це місто здатне здивувати з першого знайомства. У Торуні народився Миколай Коперник, тож це одна з головних причин, чому це місто відоме у всьому світі.

Місто розташоване на березі Вісли й славиться добре збереженою середньовічною архітектурою. На відміну від багатьох інших польських міст, воно майже не постраждало під час війни, тому тут можна побачити справжню історичну забудову, а не реконструкцію.

Старе місто з цеглиними будівлями, брукованими вулицями та готичною ратушею виглядає дуже автентично. Тут навіть можна відвідати будинок, де народився Коперник.

Візитівкою Торуня вважаються імбирні пряники. Їх випікають за старовинними рецептами, тому цей смаколик можна спробувати майже в кожній пекарні.



Познань

Це місто часто називають менш людною альтернативою Кракову. Познань має не менш цікаву архітектуру й значно спокійнішу атмосферу.

Головна площа міста вважається однією з найкрасивіших у Польщі. Тут розташована ратуша епохи Відродження з годинником, який щодня опівдні привертає увагу туристів, коли із вежі з’являються дві фігурки козлів, що символічно б’ються між собою.

Навколо площі є чимало яскравих будинків з кав’ярнями, в яких можна приємно провести час. Неподалік розташована барокова церква Фара з розкішним інтер’єром.

Кафедральний острів – ще одне важливе місце, де розташована історична резиденція з готичними вежами. Прогулянка сюди стане гарним доповненням до знайомства з містом.



