Щоб не витрачати час на довгі пошуки, тревел-експерти популярного туристичного путівника Lonely Planet склали добірку з 10 місць у Європі, які варто розглянути для осінньої подорожі. Розповідаємо, чим кожен із цих напрямків може здивувати мандрівників у цей сезон.

Куди поїхати у Європі восени?

1. Тенеріфе, Іспанія. Канари – це єдине місце у Європі, де навіть у листопаді можна відпочити на пляжі і покупатися в океані. Температура повітря до кінця осені тримається на позначні +24 градуси. Найкраща погода для пляжного відпочинку – у курортах на півдні острова Тенеріфе, а от на півночі можна шукати неймовірну природу з сосновими лісами, горами й епічним океаном.

2. Латвія. Жовтень – це чудовий час, щоб спланувати мандрівку національними парками Латвії. У парку Гауя можна помилуватися середньовічними замками і туманною річкою на тл жовто-золотих дерев. Водночас у парку Кемері восени можна спостерігати за унікальними птахами. Обидва парки розташовані недалеко від Риги.

Туманний Національний парк Гауя / Фото Depositphotos

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3. Копенгаген, Данія. Прохолодний Копенгаген з його скандинавським шиком восени особливо атмосферний. Туристам варто відвідати місцеві ресторани з гіда Мішлен, які готують страви з сезонних продуктів, а також завітати на продуктовий ринок Копенгагена й помилуватися осінніми садами у Розенборгу.



Копенгаген, Данія / Фото Френсіса Крісостомо, Shutterstock

4. Мальта. Ця крихітна острівна країна має чудовий середземноморський клімат, тож коли у більшості Європи вже холодно, тут досі можна гуляти без теплої куртки. Восени на Мальті вже не покупаєшся, але можна багато гуляти, досліджуючи красиву архітектуру, подорожувати між островами й милуватися бірюзовим морем.

5. Бургундія, Франція. У цьому мальовничому виноробному регіоні восени розпочинається сезон збору винограду. Для туристів пропонують велопрогулянки вздовж каналів і тихих сільських стежок.

Виноробне шато у Бургундії / Фото Depositphotos

Туристичні експерти також радили відвідати мальовниче шотландське нагір'я, Чорногорію, де вже спаде літня спека, італійський регіон Умбрія, Севілью в Іспанії та острови Додеканес у Греції.