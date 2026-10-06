Де відпочити біля моря у грудні: топ 4 теплих напрямки для зимової відпустки

Коли в Україні настає справжня зима, в інших частинах світу можна планувати пляжний відпочинок. У грудні є кілька напрямків, де погода дозволяє проводити час біля моря, купатися та засмагати.

Для тих, хто мріє про море посеред зими, грудень може стати вдалим часом для подорожі. 24 Канал розповідає про 4 напрямки, де можна провести відпустку біля моря.

Де у грудні можна поєднати море, сонце та екскурсії?

Єгипет

Єгипет у грудні входить у найпрохолодніший період року, однак на узбережжі Червоного моря погода залишається придатною для пляжного відпочинку. Температура води перевищує 20 градусів, тому купання, снорклінг і дайвінг залишаються доступними. При цьому грудень добре підходить не лише для пляжу.

На півдні країни, зокрема в Луксорі та Асуані, вдень температура тримається приблизно на рівні 24 градусів, що створює комфортні умови для прогулянок та огляду пам'яток. Для пляжної відпустки можна обрати Шарм-ель-Шейх, Хургаду або Марса-Алам. Тут у грудні сонячно і достатньо тепло, щоб проводити час на золотистих пляжах, плавати у прозорій воді та займатися водними видами активностей.

Єгипет / фото Canva

Водночас грудень в Єгипті є піковим сезоном. Туристів стає більше, а ціни на перельоти, житло та туристичні послуги зростають, особливо ближче до Різдва та Нового року. Тому поїздку радять планувати заздалегідь.

Таїланд

Таїланд у грудні також підходить для зимової відпустки біля моря, однак важливо правильно обрати узбережжя. Пхукет, Крабі, Као-Лак і Ко-Ланта розташовані на Андаманському узбережжі, де грудень припадає на сприятливий пляжний сезон. На Пхукеті середня температура вдень становить близько 31 градуса, а вночі приблизно 23 градуси.

У Крабі та на інших курортах Андаманського узбережжя умови також загалом сприятливі для пляжного відпочинку, хоча інколи можливі дощі. Пхукет підійде тим, хто хоче поєднати море з великою кількістю ресторанів, житла та розваг. Крабі варто розглянути заради пляжів, вапнякових скель та поїздок на острови. А Ко-Ланта може бути цікавою для тих, хто шукає спокійніший відпочинок і хоче провести кілька днів в одному місці.

Таїланд / фото Canva

Проте не всі острови Таїланду однаково підходять для грудневої поїздки. На Ко-Самуї температура вдень становить близько 29 градусів, але грудень там все ще припадає на вологіший сезон. Схожа ситуація на Ко-Пхангані та Ко-Тао.

Які острови підійдуть для справжнього тропічного відпочинку?

Мальдіви

Мальдіви у грудні – це варіант для тих, хто хоче провести зимову відпустку серед теплого океану та білих піщаних пляжів. Середня денна температура протягом місяця становить від 25 до 29 градусів, а вологість у середньому сягає 80%. Перша половина грудня може бути з короткими дощами, однак друга частина місяця зазвичай стає сухішою, спекотнішою та сонячнішою.

Мальдіви / фото Canva

Дощі очікуються приблизно протягом 12 днів місяця. Температура моря у грудні може опускатися до 20 градусів, проте вона є комфортною для плавання. На Мальдівах можна проводити час на пляжі, займатися снорклінгом і дайвінгом, вирушити на катамарані до інших атолів або просто відпочивати біля океану. Серед пляжів, на які варто звернути увагу:

Cocoa Island, відомий прозорою водою, білим піском і кораловими рифами,

відомий прозорою водою, білим піском і кораловими рифами, Baros Beach із білим піском та чистою водою.

Грудень також припадає на святковий сезон. Багато курортів організовують вечірки та спеціальні заходи, а деякі пропонують різдвяні вечері та тематичні програми.

Канарські острови

Канарські острови у грудні не можуть похвалитися тропічною спекою, однак взимку тут зберігається м'яка погода, яка підходить і для пляжного відпочинку, і для активних мандрівок. Середня температура вдень становить близько 22 градусів, а вночі приблизно 15 градусів. У середньому в грудні буває близько 5 дощових і 21 сонячний день.

Проте погода відрізняється залежно від острова та висоти. Південні пляжі, а саме Playa del Ingles на Гран-Канарії, підходять для відпочинку під сонцем. На Тенерифе популярним місцем для водних видів спорту є Ель-Медано. Головна перевага Канарських островів у грудні – це можливість не обмежуватися пляжем.

Канарські острови / фото Canva

У комфортнішу прохолодну погоду можна вирушати в піші походи, досліджувати вулканічні ландшафти, кататися на велосипеді або відвідувати виноробні Тенерифе. На островах також проходять святкові події.