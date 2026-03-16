Тут точно не буде Третьої світової: куди поїхати у відпустку в 2026 році

Війна на Близькому Сході показала, що абсолютно безпечних місць більше не існує. Країни Перської затоки, які десятиліттями вибудовували імідж безпечних та стабільних, в один момент опинилися під атакою. Перед початком сезону відпусток у туристів виникає одне питання – куди поїхати на відпочинок цього року, щоб не опинитися в епіцентрі нового конфлікту?

Про те, які напрямки будуть найбезпечнішими у 2026 році, Visit Ukraine розповів експерт з розвитку туристичних стратегій та ексдиректор Департаменту туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

Куди їхати у відпустку в 2026 році, щоб не потрапити у війну?

За словами Тараненка, у світі ще залишилися тихі гавані. Для безпечної відпустки найкраще підійдуть острови Індонезії – Балі, Сумба та інші.

Це тисячі островів, які не входять до військових союзів і фактично незалежні від материкової частини,

– пояснив експерт.

На другому місці безпечних локацій – віддалена Австралія з вічним літом, теплим океаном та можливостями для серфінгу. Також можна обрати столицю Південноафриканської Республіки Кейптаун або ж Туреччину, яка, попри специфічне сусідство, має сильну армію.

Узбережжя Кейптауна / Фото Depositphotos

Видання Travel Off Path також поділилося рейтингом найбезпечніших місць на планеті. У нього потрапили:

Нідерланди – ідеально для прогулянок,

Австралія – справжній рай для морського відпочинку,

Австрія – дивовижна архітектура і велич на кожному кроці,

Ісландія – природа, яка вражає з першого погляду,

Канада – поєднання дикої природи та мегаполісів,

Нова Зеландія – безпечні міста та неймовірна природа, яка підійде для тих, хто хоче втекти від світу.

На що українцям звертати увагу при плануванні майбутньої мандрівки?

Туристична агентка Олена Матвіяс у коментарі 24 Каналу порадила обирати країни, з яких в Україну можна повернутися наземним транспортом. Це країни Європейського Союзу, Туреччина, Чорногорія та Албанія. Адже навіть якщо повітряний простір раптово закриють, додому можна буде повернутися автобусом чи автомобілем.