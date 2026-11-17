Незалежно від сезону Буковель залишається одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку в Карпатах, але ціни на проживання та розваги на курорті можуть суттєво вдарити по кишені. Водночас у листопаді можна знайти не менш цікаві місця для гірського вікенду – з краєвидами на засніжені вершини, чанами та затишними садибами.

Замість дорогих готельних комплексів можна обрати невеликі садиби, котеджі з краєвидом на гори або готелі зі SPA-зоною. А щоб поїздка не перетворилася лише на відпочинок у номері, варто заздалегідь запланувати кілька цікавих локацій поблизу. 24 Канал розповість про 3 напрямки, які можуть стати альтернативою Буковелю в листопаді.

Які є альтернативи Буковелю у листопаді?

Славсько

Славсько на Львівщині – це один із найвідоміших карпатських курортів, який приваблює туристів не лише взимку, а й восени. У листопаді тут можна гуляти лісовими стежками, милуватися гірськими краєвидами та відпочивати в невеликих котеджах із терасами. Туристи можуть вирушити на гору Тростян, Погар і Високий Верх. Також неподалік розташований мальовничий водоспад Кам'янка.

На відміну від Буковелю, у Славському немає такої концентрації великих готельних комплексів і розважальної інфраструктури. Натомість тут можна знайти приватні садиби та невеликі готелі. У низький сезон тут можна знайти варіанти для ночівлі навіть від 750 до 1500 гривень за двомісний номер. Водночас інстаграмні котеджі та готелі коштуватимуть дорожче.

Осіння дорога у Славському: відео @slavsko.goro

Пилипець

Ще одна альтернатива Буковелю є на Закарпатті. Пилипець – це невелике гірське село, яке приваблює туристів природними пам'ятками, краєвидами на хребет Боржава та можливістю відпочити далеко від міського шуму.

Найвідоміша місцева локація – водоспад Шипіт. Вода у ньому спадає каскадами приблизно з 14-метрової висоти, утворюючи мальовничий природний куточок серед лісу. У листопаді тут особливо атмосферно після дощів, коли водоспад стає повноводнішим.

Ще одна цікава ідея – піднятися на гору Гимба та помилуватися панорамами Боржавського хребта. Проте варто заздалегідь перевірити роботу крісельного витяга та погодні умови. У листопаді на високогір'ї вже може бути холодно, вітряно та слизько.

Пилипець підійде тим, хто хоче провести кілька днів у горах, зупинитися в невеликій садибі, відвідувати чани та досліджувати природні пам'ятки Закарпаття. Ціни на проживання стартують від 800 гривень за ніч за двох. Зауважимо, що інфраструктура тут скромніша, ніж у Буковелі, а вибір розваг не такий великий.

Ворохта

Для тих, хто шукає спокійніший відпочинок подалі від великих туристичних комплексів, хорошою альтернативою стане Ворохта. Це гірське селище розташоване серед мальовничих карпатських хребтів і відоме своїми старовинними залізничними віадуками.

Кам'яні мости, збудовані за часів Австро-Угорщини, стали однією з найвпізнаваніших архітектурних пам'яток регіону. Коли гори огортає осінній туман, віадуки стають ще атмосфернішими.

Також у Ворохті можна побачити старі дерев'яні церкви, прогулятися долиною річки Прут і насолодитися краєвидами. Якщо погода дозволяє, звідси можна організувати поїздку до Яремче або на Яблуницький перевал. Вартість проживання у Ворохті стартує від 1000 гривень за ніч за двох.

Осінь у Ворохті / Фото "Економічна правда"

Буковель – далеко не єдиний спосіб цікаво провести вихідні в Карпатах. Туристи можуть обирати недорогі садиби замість великих готелів, відвідувати природні пам'ятки без дорогих розваг і економити на харчуванні.