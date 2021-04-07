Вихідні з дітьми у квітні: місця, що подарують максимум позитивних емоцій

Нерідко пошук ідеального місця для вікенду займає багато часу, тим паче якщо відпочинок з дітьми. Однак сімейна поїздка завжди хороше рішення, адже і вам, і малечі буде цікаво провести разом час.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку місць, які підійдуть для спільної мандрівки. Повірте, тут ви отримаєте чимало позитивних емоцій.

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Парк розваг УРУРУ у Львові

Це чи не найвдаліша локація для відпочинку з дітьми, адже він розташований в лісі, на площі одинадцяти гектарів. Саме тому вистачає місця для величезної кількості різноманітних розваг і атракціонів для всіх.

Парк найбільш відомий своїми анімованими динозаврами. Перевагою УРУРУ є те, що тут можна не тільки заглибитися в атмосферу юрського періоду, а й добряче розважитися. Відвідувачам пропонують сітчастий парк, гойдалки, гірки, водне містечко з плотами та цілорічний тюбінг парк – все це подарує незабутні емоції.



Парк розваг УРУРУ / Фото: viking.com.ua

Реабілітаційний центр бурих ведмедів, НПП "Синевир" у Закарпатській області

Якраз у квітні вже всі ведмеді вийшли зі сплячки, тому варто вирушити в єдиний в Україні, й навіть у всій Європі, реабілітаційний центр. Місце для будівництва Національного природного парку "Синевир" було обрано не випадково: територія парку площею 12 гектарів повністю відповідає всім екологічним нормам і відтворює природне місце існування ведмедів.

Тварини, які сюди потрапляють – це жертви жорстокого поводження людини або стихійного лиха. Тут їм забезпечується якісне лікування, догляд професійних ветеринарів, здоровий раціон і багато іншого. Сьогодні в парку живе понад 10 ведмедів. Ви будете в захваті від незграбних ведмедів.



Реабілітаційний центр бурих ведмедів у Закарпатській області / uzhgorod.net.ua

Зоопарк "XII місяців" у Києві

На території площею 16 гектарів розташовані вольєри, побудовані за найсучаснішими технологіями. У зоопарку можна побачити понад 100 видів тварин. Серед його мешканців: білий лев і левиця, білий тигр, чорний ягуар, червоний вовк, гепарди, пума, гієни, камчатські ведмеді та інші. Але найчастіше серед туристів причина поїздки – погодувати жирафа.



Білі тигри у зоопарку "XII місяців" / kyivmaps.com

Готель-замок "Вежа Ведмежа"

У селі Волосянка, поблизу туристичного комплексу "Захар Беркут", у мальовничому лісі розташувалася "Вежа Ведмежа", яка ідеально підходить для сімейного відпочинку. Дітям будь-якого віку тут знайдеться розвага.

Для старших: прокат квадроциклів, стрільба з луків, метання ножів та зірочок. Для менших: проведення двобоїв у лицарських обладунках, мотузковий парк "Ведмежа лазанка", де є 2 рівні: середній та складний.



Мотузковий парк на території "Вежі Ведмежої" / vv-hotel.com

Контактний зоопарк "Feldman Ecopark" у Харківській області

Цей зоопарк – унікальний. Благодійний проєкт дбає про тварин і створює для них комфортні умови, а головне – привчає дітей любити навколишній світ і піклуватися про нього. Тут можна не лише спостерігати за тваринами, але і погодувати та погладити єнотів, кіз, поні, шимпанзе та інших мешканців розплідника. Крім того, для любителів активного відпочинку на території парку діє канатне містечко.



Контактний зоопарк / feldman.ua

​Цікаво Що подивитися на Львівщині: маршрут одного дня для автомобільної мандрівки

Чим дістатися?

Їхати в кожне з цих місць найкраще власним автомобілем. Наприклад, SKODA KAROQ дозволить вам компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Великою перевагою є те, що ця модель для місць, де важко проїхати. Оскільки дорога не завжди в найкращому стані – цей позашляховик провезе вас у будь-якому місці, а ще дозволить зекономити бюджет, адже середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. Також особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!