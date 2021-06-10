Втекти на вихідні: ідеальні локації Київщини для сімейної поїздки

Попереду вихідні й вам точно захочеться відпочити від галасливого мегаполіса. Тим паче поблизу Києва розкинулося чимало мальовничих місцин.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує добірку локацій, які ідеально підійдуть для мандрівки вихідного дня. Збирайте сім’ю й вирушайте!

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Замок-музей Радомисль

Це найсучасніший замок на теренах України. Він збудований на гранітній скелі, що уходить вглиб землі на кілометри, а в його основі – будівля мельниці 1902-го року.

У XVII столітті на території мельниці була паперова фабрика, її прототип стоїть поряд з замком. Тут ви зможете виготовити папір власноруч, піднятися на вежу, і загадавши бажання вдарити у дзвін.

Зоопарк "XII місяців"

У подорожі з дітьми завжди треба вносити в маршрут місце, яке подарує позитивні емоції. Тут сподобається не тільки їм, а й вам.

На території площею 16 гектарів розташовані вольєри, побудовані за найсучаснішими технологіями. У зоопарку можна побачити понад 100 видів тварин. Серед його мешканців: білий лев і левиця, білий тигр, чорний ягуар, червоний вовк, гепарди, жирафи та інші.

Етнографічний комплекс "Українське село"

На території комплексу розташовані шість хат з різних куточків України. Автентичні будови зі Слобожанщини, Карпат, Полісся і Подніпров'я були розібрані та акуратно привезені в музей. Найстарішій хатці 191 рік. Будиночки повністю зберегли вигляд і дух України ХІХ століття.

Тут на вас чекає етнографічний музей, зоопарк, сучасний і етнографічний готелі, будиночки для пікніка, ресторан і сауни.

Витачів

Про це місце майже ніхто не знає… Проте тут відкривається унікальний краєвид на Дніпро, який недоступний для більшості людей. Всього за 38 кілометрів від Києва можна поспостерігати за пташками й помилуватися річкою. Тут майже ніколи немає туристів, і природа – абсолютно незаймана. Це дає можливість побути наодинці з собою та розчинитися в навколишній флорі.

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Дендропарк "Олександрія"

На території парку розташовано безліч ставків і водоспадів. Також через нього тече річка Рось. Одне з найцікавіших місць – колонада "Відлуння".

Парк налічує близько 2500 видів дерев і рослин. Особливу увагу привертають величезні дуби, найстаршому з яких близько 300 років. А ще тут росте найстаріше в Україні тюльпанове дерево.

Мотузковий парк "Шалена Білка"

Вихідні існують для того, щоб зарядитися на тиждень. Тож мотузковий парк саме те, що треба.

Найкращий мотузковий парк Києва та області пропонує відвідувачам активний відпочинок на природі, цікаві квести для всієї сім'ї та мотузкові маршрути. Тут ви точно отримаєте дозу адреналіну, а також зможете відпочити в затишних альтанках в тіні сосен.

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Об'єм багажного відділення досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях), тому зможете взяти з собою все, що завгодно.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:



Приємної мандрівки! ​