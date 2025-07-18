Про затишні локації, які варто встигнути відвідати у липні, щоб насолодитися літом неподалік від Києва, розповідає 24 Канал.
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Куди поїхати на відпочинок біля Києва?
Мандрівникам варто поспішити, щоб встигнути потрапити на сезон гортензій у садовий простір Naturalist Botanic.
На території садового комплексу розташовуються локації для фото з 200 трояндовими кущами та 30 кущами гортензії.
Де біля Києва побачити гортензії: дивіться відео
Садовий простір, який може відвідати кожен охочий, розташовується у селищі Нові Петрівці.
Нові Петрівці на карті
На південь від Києва розташовується ще одна чудова локація для любителів лінивого відпочинку. Мова про комплекс з басейном Harvest.
Басейн оточений лісом, що створює особливо приємну літню атмосферу.
Ресторан Harves / Фото комплексу
Відвідувачів також чекає жива музика просто неба та приватні альтанки з обслуговуванням з ресторану.
Ресторан Harves на карті
Поблизу Києва у Житомирській області розташовується Добропарк, в який варто встигнути потрапити на цвітіння лаванд.
На цій локації мандрівників чекають затишні стильні глемпи на мальовничому пагорбі, облаштовані усім необхідним для комфортного відпочинку.
Лавандове поле у Добропарку / Фото парку
Також відвідувачі можуть прогулюватися величезною територією Добропарку, відпочивати на пляжі біля озера або кататися на атракціонах.
Добропарк на карті