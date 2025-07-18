Про затишні локації, які варто встигнути відвідати у липні, щоб насолодитися літом неподалік від Києва, розповідає 24 Канал.

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Куди поїхати на відпочинок біля Києва?

Мандрівникам варто поспішити, щоб встигнути потрапити на сезон гортензій у садовий простір Naturalist Botanic.

На території садового комплексу розташовуються локації для фото з 200 трояндовими кущами та 30 кущами гортензії.

Де біля Києва побачити гортензії: дивіться відео

Садовий простір, який може відвідати кожен охочий, розташовується у селищі Нові Петрівці.

Нові Петрівці на карті

На південь від Києва розташовується ще одна чудова локація для любителів лінивого відпочинку. Мова про комплекс з басейном Harvest.

Басейн оточений лісом, що створює особливо приємну літню атмосферу.



Ресторан Harves / Фото комплексу

Відвідувачів також чекає жива музика просто неба та приватні альтанки з обслуговуванням з ресторану.

Ресторан Harves на карті

Поблизу Києва у Житомирській області розташовується Добропарк, в який варто встигнути потрапити на цвітіння лаванд.

На цій локації мандрівників чекають затишні стильні глемпи на мальовничому пагорбі, облаштовані усім необхідним для комфортного відпочинку.



Лавандове поле у Добропарку / Фото парку

Також відвідувачі можуть прогулюватися величезною територією Добропарку, відпочивати на пляжі біля озера або кататися на атракціонах.

Добропарк на карті