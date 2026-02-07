Погода буде ідеальна: 9 міст в Італії, куди варто поїхати вже цієї весни
- Весна в Італії – ідеальний час для подорожей, з меншим напливом туристів і комфортною погодою в різних регіонах.
- Експерти назвали по три італійські міста, які варто відвідати у кожен місяць весни.
Весна – це ідеальний час для мандрівки Італією. Навіть кращий за спекотне літо! У весняні місяці можна насолодитися італійською архітектурою і колоритом без палючого і виснажливого сонця. Тут на туристів вже зовсім скоро чекатимуть квітучі сади, тепле повітря і справжня dolce vita.
Lonely Planet розповів, які італійські міста треба обирати для мандрівки у кожен окремий місяць весни. Це допоможе спланувати ідеальну весняну відпустку, відповідно до ваших потреб.
Куди поїхати в Італії в березні?
1. Рим. Березень – це найкращий час, щоб помилуватися архітектурою Риму без натовпів. У цей період ще нема такого напливу туристів, як влітку, а тому не доведеться годинами чекати, щоб підійти до фонтану Треві. Максимальна температура повітря вдень сягає +17 градусів, а дерева вже починають цвісти.
2. Доломітові Альпи. У горах на початку весни все ще триває лижний сезон, а от туристів вже менше, ніж взимку. Температура повітря тримається на рівні -10…-3 градусів, а тому це чудова можливість покататися на лижах або сноуборді, якщо ви не встигли зробити це взимку.
3. Сицилія. Якщо вам дуже набридли морози і хочеться нарешті погрітися на сонечку, то на Сицилії буде найтепліше – до +20 градусів. На другий тиждень березня у місті Агрідженто відбувається колоритний фестиваль традиційних костюмів, музики та танців.
Куди поїхати в Італії у квітні?
1. Флоренція. Влітку у Флоренції дуже гамірно – доводиться продиратися крізь натовпи туристів, аби побачити роботи флорентійських майстрів у Галереї Уффіці. Натомість у квітні у Флоренції спокійно і свіжо. У флорентійських садах в цей час квітнуть азалії, гліцинії і півонії – аромат просто неймовірний. На Великдень у місті відбуваються традиційні святкування з танцями і співами.
2. Озеро Манджоре. Манджоре – це альтернатива озеру Комо, яка не така популярна, але не менш красива. Тут обов'язково треба відвідати віллу Таранто і помилуватися десятками тисяч різнобарвних тюльпанів. Як зазначено на ресурсі Explore lake Maggiore, озеро Манджоре лежить між Італією та Швейцарією. Колись це місце обожнював Ернест Гемінгвей і тут досі збереглися місця, які він часто відвідував.
3. Венеція. У квітні Венеція краща, ніж влітку. Оскільки туристів в цей період менше, то можна відчути справжню атмосферу Венеції і побачити, як тут живуть місцеві мешканці. Щоправда, варто прихопити парасольку на випадок раптово дощу.
Куди поїхати в Італії у травні?
1. Умбрія. У травні цей зелений регіон Італії постає у всій своїй красі. Танення зимових снігів на вершинах Апеннін викликає весняне буяння польових квітів у долинах і луках. Для високогірних походів у Альпи ще зарано, але можна гуляти вздовж гірського хребта або кататися на велосипеді.
2. Чінкве-Терре. Цей національний парк Італії пропонує один з найгарніших прибережних пейзажів на планеті. П'ять рибальських сіл яскраво-червоного кольору розташовані на вершинах високих скель, які стрімко спускаються до скелястих бухт. У травні повітря тут прогрівається до +22 градусів, а тому можна комфортно гуляти селами вздовж скель, виноградників і оливкових дерев.
3. Неаполь. Неаполь – це Італія ваших найсміливіших фантазій, з найкращими в країні піцою, пастою та еспресо. Влітку вулиці міста забиті мопедами і туристами, а спека – дуже виснажлива. Натомість у травні в Неаполі відбувається митецький фестиваль Maggio dei Monumenti. Багато історичних та архітектурних пам'яток, які зазвичай закриті для відвідувачів, відчиняють свої двері безкоштовно.
Яке місто Італії набирає популярності серед туристів?
Раніше ми розповідали про 5 непопсових міст Європи, яким у 2026 році експерти прогнозують шалену популярність серед туристів. У списку опинилася італійська Ламеція-Терме. Це місто на півдні Італії нагадує кадри з фільму. Воно славиться красивим узбережжям, гарячими джерелами і спокійним ритмом життя. Ламеція-Терме ідеально підійде для тих туристів, які хочуть тихого відпочинку на березі моря.
