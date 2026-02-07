Погода буде ідеальна: 9 міст в Італії, куди варто поїхати вже цієї весни

Весна – це ідеальний час для мандрівки Італією. Навіть кращий за спекотне літо! У весняні місяці можна насолодитися італійською архітектурою і колоритом без палючого і виснажливого сонця. Тут на туристів вже зовсім скоро чекатимуть квітучі сади, тепле повітря і справжня dolce vita.

Lonely Planet розповів, які італійські міста треба обирати для мандрівки у кожен окремий місяць весни. Це допоможе спланувати ідеальну весняну відпустку, відповідно до ваших потреб.

Куди поїхати в Італії в березні?

1. Рим. Березень – це найкращий час, щоб помилуватися архітектурою Риму без натовпів. У цей період ще нема такого напливу туристів, як влітку, а тому не доведеться годинами чекати, щоб підійти до фонтану Треві. Максимальна температура повітря вдень сягає +17 градусів, а дерева вже починають цвісти.

2. Доломітові Альпи. У горах на початку весни все ще триває лижний сезон, а от туристів вже менше, ніж взимку. Температура повітря тримається на рівні -10…-3 градусів, а тому це чудова можливість покататися на лижах або сноуборді, якщо ви не встигли зробити це взимку.

3. Сицилія. Якщо вам дуже набридли морози і хочеться нарешті погрітися на сонечку, то на Сицилії буде найтепліше – до +20 градусів. На другий тиждень березня у місті Агрідженто відбувається колоритний фестиваль традиційних костюмів, музики та танців.

Храм Конкордії в Агрідженто / Фото Depositphotos

Куди поїхати в Італії у квітні?

1. Флоренція. Влітку у Флоренції дуже гамірно – доводиться продиратися крізь натовпи туристів, аби побачити роботи флорентійських майстрів у Галереї Уффіці. Натомість у квітні у Флоренції спокійно і свіжо. У флорентійських садах в цей час квітнуть азалії, гліцинії і півонії – аромат просто неймовірний. На Великдень у місті відбуваються традиційні святкування з танцями і співами.

2. Озеро Манджоре. Манджоре – це альтернатива озеру Комо, яка не така популярна, але не менш красива. Тут обов'язково треба відвідати віллу Таранто і помилуватися десятками тисяч різнобарвних тюльпанів. Як зазначено на ресурсі Explore lake Maggiore, озеро Манджоре лежить між Італією та Швейцарією. Колись це місце обожнював Ернест Гемінгвей і тут досі збереглися місця, які він часто відвідував.

3. Венеція. У квітні Венеція краща, ніж влітку. Оскільки туристів в цей період менше, то можна відчути справжню атмосферу Венеції і побачити, як тут живуть місцеві мешканці. Щоправда, варто прихопити парасольку на випадок раптово дощу.

Флоренція весною / Фото Depositphotos

Куди поїхати в Італії у травні?

1. Умбрія. У травні цей зелений регіон Італії постає у всій своїй красі. Танення зимових снігів на вершинах Апеннін викликає весняне буяння польових квітів у долинах і луках. Для високогірних походів у Альпи ще зарано, але можна гуляти вздовж гірського хребта або кататися на велосипеді.

2. Чінкве-Терре. Цей національний парк Італії пропонує один з найгарніших прибережних пейзажів на планеті. П'ять рибальських сіл яскраво-червоного кольору розташовані на вершинах високих скель, які стрімко спускаються до скелястих бухт. У травні повітря тут прогрівається до +22 градусів, а тому можна комфортно гуляти селами вздовж скель, виноградників і оливкових дерев.

3. Неаполь. Неаполь – це Італія ваших найсміливіших фантазій, з найкращими в країні піцою, пастою та еспресо. Влітку вулиці міста забиті мопедами і туристами, а спека – дуже виснажлива. Натомість у травні в Неаполі відбувається митецький фестиваль Maggio dei Monumenti. Багато історичних та архітектурних пам'яток, які зазвичай закриті для відвідувачів, відчиняють свої двері безкоштовно.

Чінкве-Терре в Італії / Фото Depositphotos

Яке місто Італії набирає популярності серед туристів?

Раніше ми розповідали про 5 непопсових міст Європи, яким у 2026 році експерти прогнозують шалену популярність серед туристів. У списку опинилася італійська Ламеція-Терме. Це місто на півдні Італії нагадує кадри з фільму. Воно славиться красивим узбережжям, гарячими джерелами і спокійним ритмом життя. Ламеція-Терме ідеально підійде для тих туристів, які хочуть тихого відпочинку на березі моря.