Не Санторіні: 4 грецькі острови, які стали хітами серед українців

Греція вже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших напрямків для українців. Поєднання якісного сервісу, історичних місць, зручної інфраструктури та смачної кухні робить країну особливо привабливою на фоні інших курортів. У 2026 році турагенти прогнозують "острівний бум" – популярність островів, кожен з яких пропонує свою атмосферу і локальний досвід.

Про те, які грецькі острови варто обрати для відпочинку у 2026 році, 24 Каналу розповіла директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко.

Турагенти фіксують стабільний попит на Грецію серед українців. Це напрямок, який дає передбачувану якість відпочинку: гарні готелі, кухня, сервіс, атмосфера.

Важливо й те, що на багатьох курортах зараз значно менше туристів із Росії. У 2026 році популярними будуть острови Закінф, Кос, Родос і Корфу, куди зручно дістатися через Кишинів – це оптимальна логістика для українців,

– розповіла Якименко.

За словами директорки Join UP! Ukraine Ірини Мосулезної, наприкінці квітня – початку травня стартує польотна програма до грецьких островів із Молдови, Румунії, Чехії, країн Балтії, а в червні із Польщі. В цьому сезоні туроператор планує відправити до Греції:

близько 3 тисяч українців із Жешува;

близько 20 тисяч – з Кишинева;

ще декілька тисяч із низки аеропортів згаданих вище країн;

також є автобусна програма до Греції, яка стартує з Києва та Львова.

Які острови Греції варто обрати для відпочинку у 2026 році?

Закінф: черепахи і бірюзові бухти

Закінф – невеликий, але дуже мальовничий острів, який ідеально підійде для тих, хто шукає чисте море, природні ландшафти та спокійні пляжі. Саме тут є місце гніздування рідкісних черепах Caretta caretta – і це один із небагатьох курортів Європи, де їх можна побачити у природному середовищі.

Острів відомий своїми бухтами з кришталево прозорою водою, багато з яких доступні лише з моря. Тому водні прогулянки тут – обов'язкова частина відпочинку: це можливість побачити узбережжя з іншого ракурсу, знайти "секретні" пляжі і зустріти захід сонця прямо на воді.

Серед найвідоміших локацій:

Navagio Beach із легендарним кораблем у бухті, який сьогодні можна побачити лише з оглядових майданчиків;

Gerakas Beach – частина національного парку черепах;

Kalamaki – спокійний пляж із пологим заходом у море.

Закінф також вартий уваги гастрономічно: тут рекомендують скуштувати баклажани skordostoubi, запечену баранину kleftiko, локальні м'ясні страви у густих соусах та традиційні десерти на кшталт mandolato. Атмосферу острова найкраще відчути у невеликих тавернах і під час вечірніх прогулянок містом.

За форматом відпочинку Закінф універсальний: Лаганас підійде як для молоді з активним нічним життям, так і для сімей завдяки широкому піщаному пляжу, а регіон Ціліві – хороший варіант для подорожей із дітьми.



Знаменитий пляж Навайо / Фото Depositphotos

Кос: компактний острів для легкого відпочинку

Кос часто називають одним із найзручніших островів для відпочинку – він невеликий, зелений і дуже комфортний з погляду логістики. Тут легко поєднати пляжний релакс із короткими поїздками та екскурсіями.

Острів має цікаве поєднання історії та природи: від античних руїн і храмів до термальних джерел і довгих піщаних пляжів. Кос також популярний серед любителів велопрогулянок – завдяки рівнинному рельєфу тут добре розвинена велосипедна інфраструктура.

Місцева кухня – класична грецька з акцентом на простоту і якість інгредієнтів: свіжа риба, морепродукти, сир, оливкова олія і легкі закуски.

Кос особливо підходить для пар і сімей, які шукають спокійний відпочинок без надмірного шуму, але з можливістю урізноманітнити відпустку екскурсіями.

Краєвиди на острові Кос / Фото Depositphotos

Родос: історія, масштаб і різноманіття

Родос – один із найбільших і найрізноманітніших грецьких островів. Його головна перевага – поєднання пляжного відпочинку, історії та активного туризму.

Старе місто Родоса є об'єктом спадщини ЮНЕСКО і створює відчуття повного занурення в середньовічну атмосферу. Водночас на острові багато сучасних курортів із розвиненою інфраструктурою, що робить його комфортним для різних категорій туристів.

Природні локації тут не менш вражаючі – від бухт із бірюзовою водою до зелених долин і гірських маршрутів. Родос також відомий своїми вітряними узбережжями, що робить його популярним серед серферів.

Цей острів добре підійде тим, хто хоче поєднати відпочинок біля моря з насиченою програмою: екскурсії, активності, гастрономія та нічне життя.

Місто Ліндос на Родосі / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Корфу: зелений острів із європейським характером

Корфу вирізняється серед грецьких островів своєю зеленню та архітектурою. Завдяки впливу Венеції, Франції та Британії він має більш "європейський" вигляд, ніж класичні грецькі курорти.

Тут багато мальовничих бухт, пагорбів і старовинних містечок із вузькими вуличками. Природа острова більш насичена і різноманітна – від оливкових гаїв до скелястих узбереж.

Корфу ідеально підходить для спокійного, естетичного відпочинку: прогулянок, гастрономічних відкриттів і релаксу. Водночас тут достатньо активностей – від водних видів спорту до подорожей островом.

Кухня має свої особливості: тут відчувається італійський вплив, більше соусів і складніших смакових поєднань, ніж у класичній грецькій кухні.

Це хороший вибір для пар, а також для тих, хто хоче поєднати море, природу і культурний досвід.

Чому українці обирають Грецію для відпочинку?

За словами Наталії Якименко, у 2026 році Греція продовжить зміцнювати позиції одного з найкомфортніших напрямків для українців. Зручна логістика через Кишинів, передбачуваний рівень сервісу і велика кількість островів із різним характером дозволяють обрати формат відпочинку під будь-який запит.

І якщо раніше туристи обирали "найпопулярніше", то зараз дедалі більше звертають увагу на атмосферні небанальні місця. Острівна частина Греції підходить для цього ідеально – щоразу можна відкривати для себе новий автентичний курорт, несхожий на інші.