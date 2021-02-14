Подорож для закоханих: 7 романтичних локацій України, які має відвідати кожна пара

Джерело:Новий канал
Завірюха не привід скасовувати романтичні подорожі, які планували здійснити 14 лютого. Перенесіть їх на весну, а за цей час сплануйте мандрівку ще ретельніше.
Тревел-журналіст та ведучий реаліті "У кого більше?" на Новому каналі, Макс Узол поділився добіркою найкращих місць для романтичної поїздки.
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Ведучий каже, що у цьому місці можна розкласти плед і влаштувати справжній романтичний пікнік з прекрасним краєвидом на Воздвиженку. До того ж там мальовничий захід сонця, який Макс полюбляє спостерігати з дружиною Олею.
Макс Узол з дружиною Олею Манько на галявині біля національного музею історії України / novy.tv
Це рукотворні високі пагорби неймовірної краси, на яких часто проводять весільні церемонії. Все завдяки прекрасній панорамі, що відкривається. Ідеальне місце зізнатися в коханні, до речі, – розповідає Узол.
Також він зауважив, що їх пару настільки зачарувала ця локація, що вони зняли його в одній із серій свого тревел-блогу на YouTube-каналі "Узол і Манько".
Хоч ведучий і вважає тунель "попсовим", каже, що він все одно вартий уваги. Але перед тим як приїхати сюди, радить прочитати легенду про закохану пару, через яку виникло це місце. А ще вирушати в поїздку, коли не так багато комарів.
Узол і Манько в Тунелі кохання / novy.tv
Це високий обривистий берег, який нависає над Чорним морем, лишаючи лише тоненьку смугу пляжу. Дуже атмосферне місце. Особливо на заході сонця і навесні, коли тут абсолютне безлюддя і лише шумлять хвилі, – розповідає Макс.
Через популярність локації, ведучий зазначає, що романтика почнеться тільки якщо добратися майже до центру озера і з самого ранку. Він каже, що на озері складається враження ніби ви стоїте на величезному рожевому покривалі, яке немає краю.
Макс Узол і Оля Манько на Рожевому озері / novy.tv
Якщо дісталися туди зі своєю половинкою – це вже знак, що ви добре ладнаєте. Бо це одне з найвисокогірніших озер України, і йти до нього близько трьох годин пішки гірською стежкою, – зазначає хлопець.
Попри складний шлях на гору, воно того варте, адже це одне з найкрасивіших місць, що бачив тревел-журналіст.
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Ведучий каже, що це дивно і банально, але вважає, що дах може стати романтичним місцем для побачення. Головне – взяти із собою гарячий чай у термосі, пухнасту ковдру і щось солоденьке.