Це місто у Великій Британії назвали одним із найкращих туристичних напрямків на 2026 рік

Забудьте про попсові туристичні маршрути. Це місто, яке раніше слугувало лише проміжковою зупинкою, несподівано увірвалося до рейтингу найкращих місць для відвідування у 2026 році, переживаючи справжній культурний та гастрономічний ренесанс.

Дербі зуміло обійти десятки відоміших конкурентів у рейтингу найкращих міст від Time Out завдяки масштабним інвестиціям та відкриттю унікальних локацій. Регіон переживає потужний приплив капіталу, що кардинально змінює його інфраструктуру. Тепер мандрівникам пропонують не просто зупинку на шляху до відомих природних парків, а повноцінний насичений вікенд.

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Чому варто відвідати Дербі?

Якщо зазирнути за зачинені вітрини магазинів, що псують центр міста, та збляклі бари, які колись вирували нічним життям, стає зрозуміло: Дербі впевнено перетворюється на відроджений культурний центр. Довгий час це місто було лише зручною базою для мандрівників, які вирушали досліджувати суворі вершини національного парку Пік-Дістрикт та блукати його чарівними селами. Проте зараз, завдяки свіжим інвестиціям та ініціативам, Дербі починає здобувати справжнє визнання серед туристів.

Місто поповнилося кількома новими локаціями, що задовольняють найрізноманітніші смаки. Напередодні Нового 2025 року на сцену для рейверів Мідлендса увірвався абсолютно новий складський клуб ULTRA місткістю 3500 осіб. Розташований в індустріальному парку, він уже прийняв низку заходів, приваблюючи меломанів потужним звуком у сучасному виробничому просторі. Дехто каже, що танцмайданчики вмирають, але ця гаряча точка безумовно вдихнула нове життя в клубну сцену для молодого покоління міста.

Ще один захопливий новачок у самому серці Дербі – Valliant Live. Це яскравий майданчик для концертів та живих виступів, який також вміщує 3500 глядачів. Відкривши свої двері у квітні 2025 року, він уже привабив безліч відомих коміків, гуртів та артистів, які додали його до своїх щільних гастрольних графіків. Оскільки бари, клуби, паби та ресторани розташовані зовсім поруч, після концерту глядачі можуть одразу поринути у вир нічного життя жвавого центру міста.

Прогулянка центром міста Дербі: дивіться відео

Для сімейного відпочинку ідеально підійде замок Елвастон. На території цього приголомшливого маєтку площею 320 акрів на околиці міста на відвідувачів чекає насичений календар подій: від вечорів кіно просто неба та виступів живої музики до фестивалів їжі та напоїв. Навіть без жодних заходів це чудове місце для неспішних прогулянок розлогими територіями.

Зверніть увагу! А якщо погода в Мідлендсі видасться дощовою, однією з найбільших принад Дербі стане величезний торговий центр Derbion. Під одним дахом тут зібрані дизайнерські та мас-маркет бренди, кінотеатр, боулінг, фуд-корт та ресторани, тож виходити на вулицю просто не буде потреби.

Куди варто піти у Дербі?

Місцевий незалежний гостинний оператор Bustler розширює межі кулінарної сцени Дербі, маючи амбітні плани перетворити автостоянку в центрі міста на новий яскравий гастрономічний простір. Очікується, що проєкт St James Yard складатиметься з близько 20 транспортних контейнерів на двох поверхах, де розмістяться різноманітні точки з їжею та напоями, а також магазини незалежних підприємців з усього Іст-Мідлендса.

Лише за минулий рік у місті з'явилася хвиля нових захопливих закладів харчування, які принесли свіжі смаки у приголомшливі історичні будівлі. Серед них – La Burrata, що відкрила свої двері в серпні 2025 року. Ресторан затишно розташувався в будівлі Старої пожежної частини на території Darley Abbey Mills і пропонує автентичне італійське меню.

Варто завітати до ресторану La Burrata / Фото з інстаграму La Burrata

Ще один фантастичний заклад, який додає характеру центру міста і є ідеальним для вечері перед концертом або після шопінгу – The Engine Room. Розташований у комплексі River Lights, схованому за автовокзалом, він пропонує меню на весь день: від ситних сніданків до піци, страв на грилі та багато іншого.

Дербі доводить, що справжні туристичні перлини часто ховаються там, де їх найменше очікуєш знайти. Додайте це місто до свого маршруту на 2026 рік, щоб на власні очі побачити, як індустріальне минуле переплітається з яскравим сучасним майбутнім.