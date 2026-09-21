Зовсім інші Татри: українка поділилася секретним маршрутом з Закопаного

Закопане розташоване біля підніжжя польських Татр і є популярною базою для мандрівок гірськими маршрутами. Влітку сюди приїжджають заради піших прогулянок і високогірних озер, восени – заради лісів та осінніх краєвидів, а взимку місто перетворюється на один із головних гірськолижних курортів Польщі.

Попри популярність Закопаного, околиці міста не обмежуються кількома найвідомішими туристичними місцями. Українка @lina.motes розповіла про секретний маршрут з Закопаного, який їй дуже сподобався.

Куди поїхати біля Закопаного?

Якщо ви вже приїхали до Закопаного на кілька днів, то не варто на весь час залишатися на польському боці Татр. Від цього курортного польського міста зовсім недалеко до Словаччини, тому можна запланувати невелику одноденну пригоду. Саме так і зробила українка й була дуже задоволена своїм рішенням.

Дорогою до словацьких Татр пейзаж змінюється поступово: замість звичних краєвидів із польського боку відкриваються інші ракурси на гірські хребти, долини та вершини. Саме заради цього варто хоча б на кілька годин змінити напрямок.

Українка розповіла про цікавий маршрут з Закопаного: відео

Словацька частина Татр має власну мережу туристичних маршрутів, а біля підніжжя гір розташовані курортні поселення та невеликі містечка. Один із варіантів для короткої поїздки – Татранська Ломниця, звідки відкриваються панорами на Високі Татри. Тут можна просто прогулятися околицями або обрати маршрут відповідно до сезону та погоди.

Ще один варіант – Штрбське Плесо, гірське озеро, навколо якого проходять облаштовані прогулянкові маршрути. Воно розташоване на висоті понад 1300 метрів, тому тут відкриваються красиві краєвиди.

Мальовниче озеро Штрбське Плесо у Словаччині / Фото Tamás Varga

Важливо й те, що для такої поїздки не потрібно планувати окрему подорож до Словаччини. Якщо ви подорожуєте автомобілем із Закопаного, словацький напрямок можна додати до маршруту всього на частину дня.

Дорога з Закопаного до Високих Татр зайняла в українки приблизно півтори години, а сама поїздка була неймовірно красива. Після прогулянки мандрівниця радить заїхати на обід у Koliba Kamzik, де готують дуже смачні страви словацької кухні.