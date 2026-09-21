Несмотря на популярность Закопаного, окрестности города не ограничиваются несколькими самыми известными туристическими местами. Украинка @lina.motes рассказала о секретном маршруте из Закопаного, который ей очень понравился.

Куда поехать недалеко от Закопаного?

Если вы уже приехали в Закопаное на несколько дней, то не стоит все время оставаться на польской стороне Татр. От этого польского курортного города совсем недалеко до Словакии, поэтому можно запланировать небольшое однодневное приключение. Именно так и поступила украинка и осталась очень довольна своим решением.

По дороге к словацким Татрам пейзаж постепенно меняется: вместо привычных видов с польской стороны открываются другие ракурсы на горные хребты, долины и вершины. Именно ради этого стоит хотя бы на несколько часов изменить направление.

Украинка рассказала об интересном маршруте из Закопаного: видео

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Словацкая часть Татр имеет собственную сеть туристических маршрутов, а у подножия гор расположены курортные поселки и небольшие городки. Один из вариантов для короткие поездки – Татранская Ломница, откуда открываются панорамы на Высокие Татры. Здесь можно просто прогуляться по окрестностям или выбрать маршрут в зависимости от сезона и погоды.

Еще один вариант – Штрбское Плесо, горное озеро, вокруг которого проходят благоустроенные прогулочные маршруты. Оно расположено на высоте более 1300 метров, поэтому отсюда открываются красивые виды.

Живописное озеро Штрбское Плесо в Словакии / Фото Тамаша Варги

Важно и то, что для такой поездки не нужно планировать отдельное путешествие в Словакию. Если вы путешествуете на автомобиле из Закопаного, словацкое направление можно добавить в маршрут всего на часть дня.

Дорога из Закопаного в Высокие Татры заняла в украинки примерно полтора часа, а сама поездка была невероятно красивой. После прогулки путешественница советует заехать на обед в Koliba Kamzik, где готовят очень вкусные блюда словацкой кухни.