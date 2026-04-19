Куди поїхати на велосипеді за Львів для незабутніх вихідних навесні
19 квітня – особлива дата для велосипедистів, хоча й не зовсім у традиційному сенсі. Вона відома як Bicycle Day – день пам'яті про першу навмисну поїздку на велосипеді під дією ЛСД у 1943 році.
Але ж чим не привід сісти на велосипед навесні? Тим паче коли біля Львова ховаються чудові локації, які так і просяться стати метою поїздки. 24 Канал із задоволенням розповість про них докладніше.
До яких можна вдатися нетипових маршрутів за Львів заради вайбового весняного вікенду?
Чебуречна у Брюховичах.
Брюховичі загалом – найкоротший і найпростіший веломаршрут від Львова, як пишуть на lviv.travel. Це всього якихось 10 кілометрів відносно спокійної дороги, зручної навіть для сімей із дітьми.
А знаменита "Чебуречна" там давно стала культовою зупинкою. Поруч ще й Брюховицький ліс із безліччю стежок і озером із болотяними черепахами, яких можна побачити з берега.
Цікавий факт: офіційний Міжнародний день велосипеда відзначають 3 червня. Чому ж у нас згадують ще 19 квітня? Бо цього дня 1943 року швейцарський хімік Альберт Гофманн свідомо прийняв 250 мікрограмів ЛСД у лабораторії, щоб краще зрозуміти дію речовини. А оскільки він поїхав додому велосипедом (воєнний час забороняв пересування автівками), згодом 19 квітня стали згадувати як Bicycle Day – на честь тієї поїздки та розвитку нейронауки.
Чебуречна у Брюховичах / Дивіться фото di.lviv
Ясниський кар'єр.
Він розташований десь за 20 кілометрів від Львова біля села Ясниська. Фактично це три водойми, що виникли після затоплення піщаного кар'єру ще у 1966 році, загальною площею у 76 гектарів та максимальною глибиною у 20 метрів.
Головна принада тут – піщане дно, яке надає воді бірюзового відтінку, рідкісного для рівнинних водойм Львівщини. Сюди їдуть заради краєвидів, риболовлі та тиші. Але купатися офіційно заборонено, як зазначають на discover.ua.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Ясниський кар'єр: дивіться відео tibarvy_resort_spa
Ведмежий притулок "Домажир".
Ведмежий притулок "Домажир" – єдиний в Україні реабілітаційний центр для бурих ведмедів, врятованих із цирків, готелів та інших місць, де з ними жорстоко поводилися. Площа притулку – 20 гектарів, на яких мешкають кілька десятків ведмедів.
Притулок заснований за підтримки міжнародного фонду Four Paws і поєднує реабілітацію тварин з екологічною просвітою для відвідувачів. Дорога від Ясниського кар'єру – лише кілька кілометрів лісовою стежкою, але на екскурсію треба записатися заздалегідь, як зазначено на bearsanctuary-domazhyr.org.
До слова, всі три локації легко поєднати в один день: Брюховичі вранці, Ясниський кар'єр опівдні, і ведмеді під вечір. Чим не ідеальні весняні вихідні на колесах поблизу Львова? Ба й маршрут Брюховичі – Бірки – Ясниський кар'єр – Домажир є частиною офіційного веломаршруту Львівщини.
Ведмежий притулок "Домажир": дивіться відео bearsanctuary.domazhyr
Які ще цікаві туристичні магніти Львівщини варто розглянути для короткої мандрівки?
Лавандове поле у Підліссі у 2025 році потрапило до Книги рекордів України як найбільше у країні. Його площа – понад 8 гектарів безперервних лавандових рядів. Найкрасивіше воно, звісно, у липні під час цвітіння, але й навесні тут є чому милувати око.
Дендропарк "Джерело" у Малехові – це унікальна екологічна локація, де до людей можуть вийти справжні лані просто зі свого вольєра. На території також є джерело мінеральної води, яблуневий сад і лісові стежки.
Часті питання
