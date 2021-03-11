Як в березні організувати вихідні з дітьми: варіанти спільного відпочинку

Весна – це не тільки час пробудження природи, а й чи не найактивніша пора року серед мандрівників. Варто зібратися усією сім'єю та відвідати ті локації України, де буде цікаво як батькам, так і дітям.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ пропонує вам варіанти спільного відпочинку.

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Куди поїхати з дітьми у березні

Оленяча ферма, с. Іза у Закарпатській області

Одне з найпопулярніших місць Закарпаття – єдина в Україні ферма плямистих північних оленів, яка була створена ще в 1987 році. Олені були доставлені сюди вертольотами для їх подальшого розведення, раніше цей вид на Україні не жив.

Після численних прохань туристів оленів дозволили годувати з рук. Тварини тут дуже милі, добрі й кумедні, абсолютно не бояться контактувати з людиною. Тож якщо ви хочете відчути себе ближче до природи та порадувати вашу дитину – обов'язково відвідайте Оленячу ферму.



Оленяча ферма на Закарпатті / rakhiv.in

"Майстерня Карамелі" у Львові

Відвідавши майстерню, ваша дитина не лише поласує смаколиками, а й зможе спробувати себе в ролі кондитера, адже тут є можливість взяти участь у карамельному майстер-класі. Це подарує їй безліч емоцій та можливостей проявити себе у створенні власного карамельного шедевра.



Майстерня карамелі у Львові / caramel.lviv.ua

Бананова Ферма у Київській області

Щоб потрапити в тропіки, необов'язково виїжджати за кордон. Можна завітати на так звану Бананову Ферму. Тут можна спостерігати, як ростуть і достигають екзотичні плоди: кава арабка, інжир, фейхоа, мандарини, ананаси, низькорослі банани. Всього на банановій фермі понад 50 сортів тропічних рослин. Також ви зможете придбати саджанець будь-якої екзотичної рослини та отримати до нього детальну інструкцію по догляду.



Екскурсія на Бананову Ферму під Києвом / zruchno.travel

Музей шоколаду в Одесі

Українці звикли, що за шоколадом треба їхати до Львова, де він став культом. Але є ще Одеса. А в ній – Музей шоколаду. Тут багато оригінальних скульптур, виконаних із какао-бобів. А якщо дуже закортить львівських "пацьорок", не біда – у Південній Пальмірі є точно така ж шоколадна майстерня, як і у Львові. І до неї варто завітати, щоб відпочити з дитиною.



Музей шоколаду в Одесі / ua.igotoworld.com

Реабілітаційний центр бурих ведмедів, НПП "Синевир" у Закарпатській області

Якраз у березні ведмеді виходять зі сплячки, тому варто вирушити в єдиний в Україні, й навіть у всій Європі, реабілітаційний центр. Місце для будівництва Національного природного парку "Синевир" було обрано не випадково: територія парку площею 12 гектарів повністю відповідає всім екологічним нормам і відтворює природне місце існування ведмедів.

Тварини, які сюди потрапляють – це жертви жорстокого поводження людини або стихійного лиха. Тут їм забезпечується якісне лікування, догляд професійних ветеринарів, здоровий раціон і багато іншого. Сьогодні в парку живе понад 10 ведмедів.



Реабілітаційний центр бурих ведмедів у Закарпатській області / uzhgorod.net.ua

Цікаво Подорож Буковинськими Карпатами: Гірське Око – озеро, яке не має дна

Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Також вона обладнана повністю світлодіодними фарами та Auto Light Assist – системою автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Вдалої мандрівки!