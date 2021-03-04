8 Березня – перше весняне свято. Попереду триденний вікенд, тому у вас є чудова можливість вирушити в невелику подорож Україною.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ розповість, куди поїхати на 8 березня з коханою.

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Влаштувати екскурсію Києвом

Навіть якщо ви вже неодноразово відвідували столицю України – варто зробити це знову. Прогуляйтеся Хрещатиком, посидіть на дзеркальних лавках для закоханих в парку Шевченка, помрійте в Ботанічному саду, на Пейзажній алеї чи просто помилуйтеся Києвом на березі Дніпра. Цікавою ідеєю буде відвідати океанаріум, де живуть барвисті коралові ліси, кумедні скати й мурени, неквапливі черепахи та зубасті акули.



Океанаріум "Морська казка" в Києві / okeanarium.kiev.ua

Відвідати Кам'янець-Подільську фортецю

Тут у всій красі збережені у своєму первинному вигляді архітектурно-історичні об'єкти. Можна провести день з коханою в знаменитій Кам'янець-Подільській фортеці, яка іменована "кам'яною квіткою". Або відвідати природний парк "Подільські", що не має собі рівних. Також можете побачити Смотрицький каньйон, покататися на кінному екіпажі та насолодитися панорамним видом з колеса огляду.



Кам'янець-Подільська фортеця / tamtour.com.ua

Поїхати у культурну столицю України – Львів

Місто Лева – один з найпопулярніших напрямків на 8 Березня. Це місто з багатою історією і традиціями, старовинними двориками, музеями та смачною кухнею. В першу чергу відвідайте площу Ринок, де розташувалася міська Ратуша, з якої відкривається приголомшливий вид на місто. Також загляньте в Італійський дворик – неймовірно романтичне місце. Після прогулянки можна взяти карету і проїхатися містом.



Італійський дворик у Львові / ukrinform.ua

Організуйте подорож до "українського Парижа" – Чернівців

Напевне, кожна дівчина хотіла б побувати у Парижі. Щоправда, тут не немає Ейфелевої вежі, але розташований об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Резиденція митрополитів або Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. Дуже гарний центр міста, за яким найкраще здійснювати піші прогулянки – наприклад, по вулиці Ольги Кобилянської.



Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

За романтикою в замок Сент-Міклош

Замок, що розташований в Чинадієво на Закарпатті, оповитий легендами про велике кохання прекрасної княгині Ілони Зріні, особливо притягує до себе закохані пари. Тут грають весілля і проводять лицарські весільні церемонії, водять таємничими тунелями у світлі справжніх смолоскипів і зізнаються в коханні.



Замок Сент-Міклош / incomartour.com.ua

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ. Перевагами цієї моделі є низька маса, великий простір і висока ефективність разом із паливною економічністю (від 5,10 літрів на 100 кілометрів). А повний привід авто забезпечує значне збільшення тяги, стабільності та безпеки водіння – навіть на бездоріжжі. Окрім цього, модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!