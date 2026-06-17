Атмосфера Київської Русі і фосфатні гори: що небанального побачити на Рівнещині

Рівненська область часто залишається поза увагою туристів, хоча приховує у собі багато цікавих місць. Вона стане чудовим напрямком для короткої відпустки на вихідні, або навіть довшої мандрівки.

Українські тревел-блогери Макс Узол та Оля Манько подорожувати Рівненською областю і поділилися підбіркою найцікавіших локацій регіону.

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Що туристам побачити на Рівненщині?

Оствиця

У цьому місці здається, що потрапляєш у минуле – в часи Київської Русі. Оствиця – це парк історичної реконструкції, на території якого можна поплавати на прадавньому човні, взяти участь у різних майстер-класах, побачити вулицю зі старими ремеслами тощо.

Ще у парку є тваринки – свиня Фрося, баранчики, кізоньки. Вони всі вільно ходять по території, тож можна погладити. Та більшість людей їде на Оствицю за природою, бо вона розташована на мальовничому озері Басів Кут з красивенною панорамою на Рівне. Там спокійно і гарно для прогулянки та відпочинку,

– розповіла Оля.



Прадавній човен в Оствиці / Фото ostvytsya.com

Око дракона

За 20 кілометрів від Рівного у селі Рубче є дуже красиве і водночас небезпечне місце. Оком дракона називають місцевість з величезними білими горами, які нагадують космічні пагорби, а всередині них – яскраве озеро.

Насправді, це штучні фосфогіпсові терикони, які утворились в результаті багаторічної роботи хімічного заводу "Рівнеазот". І все це – ні що інше, як відходи хімічного виробництва за щонайменше 45 років. А озеро – стік хімічних концентратів, солей та кислот. Тож і запах на локації стоїть відповідний. У спекотні дні на пагорбах інтенсивно випаровуються хімічні елементи з озера, тож перебувати тут довго не можна.

Однак вид – дивовижний! Якщо подивитись на озеро з висоти гір, то воно дійсно нагадує драконяче око.



Око дракона на Рівненщині / Фото надали тревел-блогери

Ферма альпак

У селі Городище є одне з наймилішим місць всієї Рівненщини – ферма альпак. Потрапити на територію можна лише з екскурсією. На території є близько 30 альпак, карликові вівці, мініпіг, кролики та інші тварини. Також є зони відпочинку з гамаками, де можна влаштувати пікнік. А ще відвідувачам пропонують спробувати власноруч зробити нитку з вовни альпаки на спеціальному девайсі.

Будні альпак на фермі: дивіться відео alpaca_fluffy_farm

Дубенський замок

Дубенський замок – це візитівка Рівненщини. Фортецю звели ще у 10 столітті, а потім ще багато разів укріплювали і добудовували. Нині територія Дубенського замку займає 3,5 гектара – як 5 футбольних полів. Вхід коштує 150 гривень.

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Окрім палаців Острозьких та Любомирських, там є каземати, кілька музейних залів, кімната тортур, стара бійниця, оглядовий майданчик на заплаву річки Іква, локації для харчування, а ще функція "шлюб за добу". Але нас дуже вразила доглянутість цього історичного об'єкта. Дуже приємно погуляти,

– зазначив Макс Узол.

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Філармонія

Рівненська філармонія вражає своєю архітектурою. Сама будівля взагалі не схожа на типову філармонію, бо колись була костелом, який дивом пережив бомбардування Другої Світової війни. Естетика та атмосфера костелу збереглись й у інтер'єрі – тут почуваєшся наче у храмі. У центрі сцени стоїть неймовірно красивий величний орган.

Окрім класичних концертів симфонічної та органної музики, у філармонії проводять екскурсії, квести, презентації книг, весілля, камерні вистави та літературні читання.



Філармонія у Рівному / Фото Дмитро Головченко

Рівненщина точно має чим здивувати туристів, а тому не варто оминати увагою цей регіон.