Не лише фортеця: що побачити в архітектурному Кам'янці-Подільському
- Кам'янець-Подільський відомий не лише фортецею, а й такими пам'ятками, як Домініканський монастир святого Миколая, Ратуша 1430 року та Музей мініатюр "Замки України".
- Замковий міст, також відомий як Турецький, пропонує вражаючі види на замок і старе місто.
Кам'янець-Подільський у більшості людей асоціюється зі стародавньою оборонною фортецею. Однак вона – не єдине, що варто побачити у цьому місті.
Кам'янець-Подільський розташований у Хмельницькій області. У це місто влітку часто заїжджають дорогою до "української Атлантиди" – Бакоти. Про те, що варто побачити у Кам'янці-Подільському, окрім славетної фортеці, розповіли на тікток-сторінці @optima.collection.kp, повідомляє 24 Канал.
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Цікаві локації Кам'янця-Подільського
Перша зупинка – Домініканський монастир святого Миколая. Ця будівля поєднала у собі різні стилі та епохи. На території відчувається атмосфера величі.
Домініканський собор у Кам'янці-Подільському / Фото Дениса Соколова
Далі варто подивитися на найстарішу Ратушу в Україні, яка датується ще 1430 роком. Колись Ратуша була адміністративним центром міста, у неї приїжджали королі та дипломати.
Дивіться відео про те, куди піти у Кам'янці-Подільському:
Третя зупинка – Музей мініатюр "Замки України". Це місце буде цікаве тим, хто не бачив українські замки, і тим, хто вже у них побував. Вхідний квиток для дорослих коштує 130 гривень, а для дітей – 70 гривень. У музеї можна дізнатися історію та легенди найвідоміших архітектурних пам'яток України.
Наостанок слід відправитися на Замковий міст, який місцеві називають Турецьким. З нього відкривається неймовірний краєвид на фортецю і старе місто.