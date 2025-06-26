Не лише фортеця: що побачити в архітектурному Кам'янці-Подільському

Кам'янець-Подільський у більшості людей асоціюється зі стародавньою оборонною фортецею. Однак вона – не єдине, що варто побачити у цьому місті.

Кам'янець-Подільський розташований у Хмельницькій області. У це місто влітку часто заїжджають дорогою до "української Атлантиди" – Бакоти. Про те, що варто побачити у Кам'янці-Подільському, окрім славетної фортеці, розповіли на тікток-сторінці @optima.collection.kp, повідомляє 24 Канал.

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Цікаві локації Кам'янця-Подільського

Перша зупинка – Домініканський монастир святого Миколая. Ця будівля поєднала у собі різні стилі та епохи. На території відчувається атмосфера величі.



Домініканський собор у Кам'янці-Подільському / Фото Дениса Соколова

Далі варто подивитися на найстарішу Ратушу в Україні, яка датується ще 1430 роком. Колись Ратуша була адміністративним центром міста, у неї приїжджали королі та дипломати.

Дивіться відео про те, куди піти у Кам'янці-Подільському:

Третя зупинка – Музей мініатюр "Замки України". Це місце буде цікаве тим, хто не бачив українські замки, і тим, хто вже у них побував. Вхідний квиток для дорослих коштує 130 гривень, а для дітей – 70 гривень. У музеї можна дізнатися історію та легенди найвідоміших архітектурних пам'яток України.

Наостанок слід відправитися на Замковий міст, який місцеві називають Турецьким. З нього відкривається неймовірний краєвид на фортецю і старе місто.