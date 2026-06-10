Підйом на цю гору ідеально підійде для початківців і займе усього 6 годин туди-назад

Багато хто мріє про похід у гори, але відкладає такі подорожі, уявляючи їх надто складними, виснажливими або доступними лише для досвідчених мандрівників. Насправді ж існують маршрути, які дозволяють відчути справжній гірський досвід без серйозної фізичної підготовки і важкого рюкзака.

Користувачка тіктоку Емма Лучицька розповіла про гору, яка ідеально підійде для тих, хто ще ніколи не підкорював вершини. Сходження на неї не потребує особливої підготовки і спорядження.

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На яку гору піднятися тим, хто ще ніколи цього не робив?

Ті туристи, які планують влітку відпочинок у Буковелі, можуть поєднати релакс у готелі зі спа зі сходженням на гору Синяк, яка має висоту 1665 метрів. До підйому не потрібно якось готуватися – достатньо буде взути зручне взуття. Хоч маршрут і простий, та босоніжки або кеди взувати точно не варто, бо дорогою є багато каміння і коріння, яке стирчить з-під землі.

Мандрівниця знайшла цей маршрут у застосунку "В похід Карпатами" – тут він позначений як "прогулянковий". Тож замість того, щоб вкотре намотувати кола територією Буковелі, краще вирушити у гори і побачити нові мальовничі краєвиди.

Авторка відео стартувала від готелю "Бука" й біля витягу зайшла в ліс – саме тут розпочинається підйом. Дорогою на Синяк спершу треба піднятися на гору Бульчиньоха.

Момент, коли після підйому треба знову спускатися на полонину, а потім ще раз підійматися в гору – був не дуже,

– розповіла Емма.

Загалом дорога туди і назад зайняла у туристів 6 годин у спокійному темпі. З собою дівчина взяла воду та енергетичні батончики – цього виявилося достатньо. Найбільшою насолодою стала практично повна відсутність людей на вершині і можливість насолодитися краєвидами довкола у тиші.

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Які ще маршрути підійдуть для одноденного походу?

Останніми роками одноденні походи в гори стають особливо популярними. Українці прагнуть хоч на трошки втекти від рутини, негативних новин і соціальних мереж. Одноденне сходження дозволяє перезавантажитися морально і при цьому не використовувати дорогоцінні дні відпустки на роботі.

Раніше ми розповідали про маршрути українськими Карпатами, які сміливо можна обирати початківцям, для яких важливо підкорити вершину і повернутися назад за один день. Серед них є гора Хом'як, яка розташована недалеко від вершини Синяк, Малий Горган, Кукул, Гимба, Явірник, Парашка та інші.