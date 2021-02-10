Куди найчастіше подорожували українці під час новорічних свят: перелік

Понад 300 тисяч українців подорожували Україною та за кордон у період новорічних свят 2021. Які локації обирали для відпочинку – читайте у матеріалі!

Про це свідчить аналітичний звіт на основі Big Data від компанії "Київстар". Аналіз даних мобільності груп абонентів відбувався в період з 24 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року.

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Куди подорожували українці у період новорічних свят

Міста України

Київ

Львів

Одеса

Вінниця

Дніпро

Івано-Франківськ

Харків

Тернопіль

Хмельницький

Рівне

Пік туристичної мобільності у цих містах спостерігався 28 грудня 2020 року і 3 січня 2021 року.

Гірськолижні курорти України

Буковель

Славське

Драгобрат

Туристичний пік мобільності українців припав на 31 грудня 2020 року, 1 і 2 січня, а також 8 та 9 січня 2021 року.

Міжнародний туризм

Єгипет

Туреччина

Польща

Молдова

Румунія

Також з'явилися нові напрямки: Мальдіви, Домініканська Республіка, Болгарія й Танзанія.

Як відбувалося дослідження

Компанія зазначає, що у 2020 році за кордон подорожували на 81% менше туристів, ніж у 2019

"Київстар" використовував знеособлені дані груп абонентів, які подорожували в межах України та за кордон. При визначенні поїздки в межах України враховувався тільки один населений пункт, в якому абонент провів більше часу, але не менш ніж 2 дні. Під час визначення закордонної поїздки враховували тільки одну країну, де турист пробув найдовше.

Для кожного з розрахунків обов'язковою умовою є повернення абонента назад в домашній населений пункт.

Нагадаємо, раніше міністр культури України Олександр Ткаченко розповів, коли чекати відновлення сфери туризму.

Зверніть увагу! Віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.