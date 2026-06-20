Не Мальдівами єдиними: де влітку відпочивають світові знаменитості

Існує стереотип, що знаменитості відпочивають лише десь на Мальдівах чи інших райських островах. Та насправді середземноморські курорти манять зірок не менше, ніж екзотика. Саме у Європі часто можна зустріти когось з відомих акторів чи співаків.

Видання Daily Mail розповіло, де влітку люблять відпочивати селеби. Цікаво, що дуже багато з них обирають саме європейські курорти.

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Де гріються на сонечку світові знаменитості?

Донька відомого боксера Тайсона Ф'юрі Венесуела провела медовий місяць у іспанській Марбельї на узбережжі Коста-Дель-Соль. Відпочинок на цьому елітному курорті новоспеченому подружжю подарували батьки нареченої, й обійшовся він у близько 30 тисяч фунтів стерлінгів, що у гривнях становить понад 1,7 мільйона.

Подружжя жило у чотиризірковому готелі зі системою "все включено" Iberostar Selection Marbella Coral Beach, який вважається одним з найкращих в Іспанії.

Марбелья – найелітніший курорт Іспанії / Фото Depositphotos

Зіркове сімейство Бекхемів теж часто вибирається на яхті в Іспанію, але на острів Ібіца. Тут бачили і Вікторію з Девідом, які красувалися на яхті, і їхнього сина Ромео, який відпочивав разом з дівчиною.

Одне з улюблених місць для відпочинку співачки Дуа Ліпи – Італія. Тут вона провела торічну відпустку разом зі своїм бойфрендом – актором Каллумом Тернером. Закохані настільки люблять Італію, що у травні цього року навіть одружилися на острові Сицилія і вирушили у медовий місяць узбережжям Італії. Молодят бачили у Таорміні та на Амалфітанське узбережжі. Пара гуляла, тримаючись за руки, і насолоджувалася красою довкола.



Дуа Ліпа в Італії / Фото з інстаграму співачки

Британська королівська родина часто відпочиває на приватному острові Мюстік у Сент-Вінсенті і Гренадині. Саме сюди принц Вільям та Кейт Міддлтон втікають, щоб провести спокійне літо на пляжі подалі від папараці. До речі, на цьому острові також бачили модель Кейт Мосс.

Французький курорт Сен-Тропе – це взагалі магніт для світових знаменитостей. Тут не раз бачили Джорджа та Амаль Клуні, Леонарда Ді Капріо, Бейонсе, Джей Зі та Наомі Кемпбелл.

Зірки Голлівуду часто відпочивають у сонячному Сен-Тропе / Фото Depositphotos

Чому знаменитості люблять відпочивати у Сен-Тропе?

Зірки не просто так обирають Сен-Тропе у Франції для літньої відпустки. Передусім для них важлива приватність у межах публічності. Тут легко бути "серед людей", але водночас залишатися непоміченим: приватні вілли, яхти, закриті пляжні клуби й ресторани, куди неможливо просто зайти з вулиці. Для зірок це ідеальний баланс – вони ніби у центрі світського життя, але без зайвих камер.

Друга причина – атмосфера старого європейського курорту, яка поєднується з сучасною розкішшю. Сен-Тропе зберіг свій характер рибальського містечка, але при цьому перейшов на значно вищий рівень сервісу. Крім того, Сен-Тропе – це вже традиція. Тут свого часу відпочивала Бріджит Бардо, і тут нині хочуть відпочивати сучасні зірки.