Куба вводить карантин: деталі

З 6 лютого влада Куби вводить обов'язковий карантин для всіх, хто прибуває на острів через складну ситуацію з коронавірусом.

Ізоляцію терміном 5 днів повинні будуть пройти іноземні туристи та кубинці. Мандрівників, які їдуть на курорти Кайо-Коко і Кайо-Гільєрмо, ці правила не стосуються.

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Самостійні туристи повинні відсидіти карантин у готелях своїм коштом, а ось кубинці зможуть пройти карантин в спеціальних центрах безкоштовно.

Попередньо ці заходи триватимуть 15-21 день, тому що всередині лютого на Кубі чекають пік захворюванності. Також туристів зобов'яжуть носити маски в готелях.

Правила в'їзду

Необхідно буде показати негативний ПЛР-тест на коронавірус, який потрібно зробити не раніше 72 годин до поїздки. Аналіз візьмуть повторно після прильоту, навіть у тих, хто пройшов вакцинацію. Також туристи повинні підтвердити наявність медичної страховки від COVID-19 або купити її в аеропорту за 30 доларів.