Країна без податків та комунальних платіжок: як живе корінне населення Кувейту

Держава, у якій нафта – основна корисна копалина, може легко забезпечити максимально комфортне та багате життя своїм громадянам. Корінне населення Кувейту не лише не платить податки та бере кредити без відсотків, але й має високі пенсії та пожиттєву підтримку. А тому воно може не переживати за своє майбутнє.

Кувейт – держава у південно-західній Азії. Це одна з найбагатших країн світу. Її площа становить близько 18 тисяч квадратних кілометрів. Тут проживає близько 4 мільйонів людей.

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Сьогодні Кувейт – незалежна держава з високим рівнем життя. Валюта цієї країни належить до однієї з найбільш дорогих у світі – один кувейтський динар еквівалентний приблизно 3 американським доларам. Утім, так було не завжди. Всього лише тридцять років тому Кувейт був окупований Іраком.

Привілеї корінних кувейтців

Корінні жителі Кувейту маю неймовірні привілеї. Якщо людина прагне здобути освіту та проявляє хист, то держава повністю оплатить навчання у будь-якому навчальному закладі світу. Окрім цього, студент отримає кошти на переїзд та проживання, а також йому виплачуватимуть стипендію.

Кувейт / Фото Unsplash

Кувейтці мають можливість брати кредити без жодних відсотків. Це пов'язано з мусульманськими традиціями, які забороняють отримувати будь-яку винагороду від людини, якій ти позичаєш. У 2007 році держава списала кувейтцям 1 мільярд доларів боргу. Однак чужинцям так не пощастить: усім, хто приїжджає до країни, кредитні відсотки таки доведеться платити.

Медицина та комунальні послуги

У 2012 році влада Кувейту допомагала своїм громадянам протягом року, безкоштовно забезпечуючи їх продуктами та субсидіями.

Усі витрати на медицину держава повністю бере на себе. Якщо людині необхідне лікування за кордоном, то держава оплачує його, незалежно від країни, де це лікування відбувається. На додачу витрати на утримання родичів чи тих людей, які просто супроводжують хворого, також покриваються.

Виплати на дітей у Кувейті відбуваються щомісяця до досягнення ними 26 років. Сума виплат становить 200 доларів.

Також кувейтці не знають, що означає оплачувати комунальні послуги та податки на доходи й майно. Найнижчий розмір пенсії у державі – 3 тисячі доларів.

Кувейт / Фото Pexels

Переважно корінне населення Кувейту працює в іноземних компаніях, які розташовані на території держави. Тут існує закон, який дозволяє іноземній компанії відкрити філіал лише за умови, що житель Кувейту стане партнером цієї компанії, а на роботу візьмуть певну кількість кувейтців. До того ж мінімальний розмір заробітної плати також установлений законом.

Ювелірні магазини Кувейту – ще один яскравий приклад забезпеченості населення. Тут не продають вироби, які коштують менше. Усі прикраси дуже великі та вишукані.

І хоча, як вже було сказано, Кувейт населяє приблизно 4 мільйони жителів, корінне населення становить всього лише 1 мільйон людей.