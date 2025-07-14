Чим вражає костел на Хмельниччині?

Про унікальний костел розповів користувач тіктоку @lavromandry. Він закликав усіх заїхати в село Підлісний Мукарів, аби на власні очі побачити цей витвір церковної архітектури, повідомляє 24 Канал.

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Римо-католицький костел у селі Підлісний Макарів побудували вкінці 19 століття на місці першого дерев'яного костелу. У часи СРСР костел двічі закривали і використовували як склад, а згодом – як музей, однак у 1989 році його повернули громаді.

Де розташований костел святого Йосипа Обручника: карта

Зараз костел діючий, на вихідних у ньому проводять служби. Родзинкою храму є його старовинний орган, який грає під час богослужінь. Орган реставрували у 1991 році.

Дивіться відео про унікальний костел на Хмельниччині:

Побудований костел у стилі пізньої неоготики. Він нагадує старовинний замок з фільму. Водночас всередині інтер'єр доволі стриманий.

Якщо ви їдете на Хмельниччину, то обов'язково виділіть час, щоб заїхати у село Підлісний Мукарів і погуляти територією костелу, а також роздивитися його зсередини.

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