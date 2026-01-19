Тут тепло і в люті морози: скільки коштує відпочинок у термалах Косино у 2026 році
- Вартість відвідування термального комплексу Косино у 2026 році становить 800 гривень за 3 години для дорослих.
- Комплекс пропонує 7 басейнів, зокрема тематичні "Пиво", "Вино" та "Палінка", з водою, що надходить зі свердловини з 1200 метрів.
Косино – один із найвідоміших термальних курортів Закарпаття, та й України загалом. Він розташований у селі Косонь Берегівського району.
Важливо, що комплекс працює цілорічно і пропонує можливість насолоджуватися теплою водою навіть у найлютіші морози. 24 Канал із посиланням на visitukraine.today розповість про нього докладніше.
Які актуальні ціни на термальні басейни Косино взимку 2026 року?
Косино є однією з найтоповіших локацій Закарпаття для зимового відпочинку, поряд із класичними Лумшорами та комплексом "Теплі води" у селі Велятино. Комплекс розташований на Берегівщині, де з підземних джерел б'є гаряча вода з мінеральними властивостями.
Які ж тут актуальні ціни у 2026 році? На офіційному сайті kosino.ua вартість відвідування термального комплексу Косино вказана у 800 гривень за 3 години. Це мовиться про дорослих – діти зростом до 150 сантиметрів проходять безплатно.
Є й інші варіанти. Скажімо, необмежене відвідування протягом доби коштує 1500 гривень. А абонементи на довільне використання впродовж 20 годин та 40 годин коштують відповідно 5 та 10 тисяч гривень.
Спеціальні тарифи адміністрація встановила для учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Для них вартість 3-годинного відвідування становить 400 гривень, а добовий абонемент – 1000.
Що входить у вартість? Це 7 басейнів, серед яких є як термальні, так і звичайні. Родзинками серед них є оригінальні тематичні басейни "Пиво", "Вино" та "Палінка", кожен з яких має відповідний фонтан – кухоль з пивом, пляшку вина та графин з палінкою.
Вода надходить безпосередньо зі свердловини завглибшки до 1200 метрів. Температура води у басейнах сягає близько 40 градусів. Воду не піддають технічній або хімічній обробці, тому всі її властивості зберігаються повністю.
На території комплексу також працюють готель, ресторани та бари. Але зупинитися на ночівлю чи в інший спосіб відпочити можна й у приватному секторі.
Усе це робить відвідування Косино не лише приємним, а й корисним. І загалом чудовим варіантом для сімейного відпочинку, навіть з маленькими дітьми.
Які ще цікаве локації на Закарпатті варто відвідати туристам?
Замок Паланок – військово-архітектурна пам'ятка XIV – XVII століть, розташована на горі вулканічного походження у Мукачеві. Замок має 130 різних кімнат та складну систему підземних ходів, і тут працює історичний музей.
Озеро Синевир – найбільше високогірне озеро Карпат, місцеві називають його "морським оком". Тут дуже красиво – крутосхили, вкриті ялинами, спадають прямо до водної поверхні, а озеро з чистою блакитною водою постає центром лісової галявини.
