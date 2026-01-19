Тут тепло і в люті морози: скільки коштує відпочинок у термалах Косино у 2026 році

Косино – один із найвідоміших термальних курортів Закарпаття, та й України загалом. Він розташований у селі Косонь Берегівського району.

Важливо, що комплекс працює цілорічно і пропонує можливість насолоджуватися теплою водою навіть у найлютіші морози.​ 24 Канал із посиланням на visitukraine.today розповість про нього докладніше.

Які актуальні ціни на термальні басейни Косино взимку 2026 року?

Косино є однією з найтоповіших локацій Закарпаття для зимового відпочинку, поряд із класичними Лумшорами та комплексом "Теплі води" у селі Велятино.​ Комплекс розташований на Берегівщині, де з підземних джерел б'є гаряча вода з мінеральними властивостями.​

Які ж тут актуальні ціни у 2026 році? На офіційному сайті kosino.ua вартість відвідування термального комплексу Косино вказана у 800 гривень за 3 години. Це мовиться про дорослих – діти зростом до 150 сантиметрів проходять безплатно.

Є й інші варіанти. Скажімо, необмежене відвідування протягом доби коштує 1500 гривень. А абонементи на довільне використання впродовж 20 годин та 40 годин коштують відповідно 5 та 10 тисяч гривень.

Спеціальні тарифи адміністрація встановила для учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Для них вартість 3-годинного відвідування становить 400 гривень, а добовий абонемент – 1000.​

Що входить у вартість? Це 7 басейнів, серед яких є як термальні, так і звичайні. Родзинками серед них є оригінальні тематичні басейни "Пиво", "Вино" та "Палінка", кожен з яких має відповідний фонтан – кухоль з пивом, пляшку вина та графин з палінкою.​

Цікаві факти про відпочинок у Косині в холодну пору року: дивіться відео alionailyuk4671

Вода надходить безпосередньо зі свердловини завглибшки до 1200 метрів. Температура води у басейнах сягає близько 40 градусів.​ Воду не піддають технічній або хімічній обробці, тому всі її властивості зберігаються повністю.

На території комплексу також працюють готель, ресторани та бари.​ Але зупинитися на ночівлю чи в інший спосіб відпочити можна й у приватному секторі.

Усе це робить відвідування Косино не лише приємним, а й корисним. І загалом чудовим варіантом для сімейного відпочинку, навіть з маленькими дітьми.​

Які ще цікаве локації на Закарпатті варто відвідати туристам?