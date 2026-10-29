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Travel Європа та світ Від Софії до Верони: 10 найкращих міст Європи для короткої подорожі у 2027 році
29 жовтня, 06:03
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Від Софії до Верони: 10 найкращих міст Європи для короткої подорожі у 2027 році

Настя Бурдяк

Болгарська столиця Софія очолила рейтинг найкращих європейських міст для коротких подорожей у 2027 році. До десятки також увійшли Лісабон, Копенгаген, Канни, Базель, Брістоль, Левен, Мілан, Кальпе та Верона.

Рейтинг склала організація European Best Destinations, яка об'єднала міста з різним характером і можливостями для мандрівників. 

Які міста Європи є найкращими для короткої подорожі? 

Софія посіла перше місце завдяки поєднанню давньої історії, сучасної культури, смачної їжі та близькості до гір. Тут можна не лише гуляти історичним центром і знайомитися з архітектурою, а й вирушити на лісові стежки та помилуватися гірськими краєвидами.


10 найкращих напрямків для вікенду у Європі / Фото Unsplash

Друге місце посів Лісабон, який раніше назвали найщасливішим туристичним напрямком у світі. Португальська столиця приваблює мальовничими районами, історичними вулицями, мистецтвом і гастрономією. 

Трійку лідерів замикає Копенгаген – місто для тих, хто любить сучасний дизайн, затишні ресторани та велосипедні прогулянки.

10 найкращих міст Європи для короткої подорожі у 2027 році

  1. Софія, Болгарія
  2. Лісабон, Португалія
  3. Копенгаген, Данія
  4. Канни, Франція
  5. Базель, Швейцарія
  6. Брістоль, Велика Британія
  7. Левен, Бельгія
  8. Мілан, Італія
  9. Кальпе, Іспанія
  10. Верона, Італія

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