Не беріть багато екскурсій: що треба знати перед першим автобусним туром

Автобусні тури за кордон мають свою специфіку. Туристи, які ніколи раніше не подорожували у такому форматі, можуть бути здивовані деякими нюансами. Тому перед тим, як бронювати мандрівнку автобусним туром, важливо дізнатися якомога більше про цей формат.

Користувачка тіктоку @dolnikaa, яка колись супроводжувала автобусні тури, розповіла кілька важливих нюансів для тих, хто вперше подорожуватиме у такому форматі.

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Що треба знати туристам про автобусні тури?

1. Якщо у програмі туру є нічний переїзд, то, швидше за все, після нього ви не поїдете у готель відпочити чи сходити у душ – вас чекатиме 9-годинна прогулянка містом з екскурсіями. До цього треба бути готовим і створити собі якомога кращі умови для сну в автобусі. Обо'язково візьміть з собою маску для сну, беруші, плед, подушку та одягніть зручний одяг.

До речі, одразу з дороги в готель заселяють лише морські тури.

2. На перший день туру візьміть воду і перекус. Ніколи не відомо, скільки доведеться стояти на кордоні, коли саме ви приїдете у перше місто туру і чи буде час дорогою зупинитися на заправці або біля супермаркету. Краще мати їжу про запас.

3. Якщо є можливість обрати сидіння, то обирайте посередині автобуса, ближче до задніх дверей. Так ви завжди будете серед перших у черзі на вихід під час санітарних зупинок.

4. Цінні речі (планшети, гроші, документи) ніколи не залишайте в салоні автобуса, коли йдете на екскурсію. Автобус можуть пограбувати і такі історії стаються насправді нерідко, особливо у Римі чи Парижі.

Поїздка в автобусі / Фото Depositphotos

5. Не беріть більше як 3 екскурсії на день включно з оглядовою. Ви втомитеся від інформації і ходіння за гідом. Варто залишити час, щоб просто посидіти в кафе, відпочити і відчути атмосферу міста.

6. Якщо вам потрібна гаряча вода в готелі для чаю чи щось запарювати, то краще взяти з собою кип'ятильник і не розраховувати, що в номері буде чайник. Зазвичай в автобусних турах туристи проживають у 3-зіркових готелях, де чайник можуть видати хіба що за запитом на рецепції.

7. На сніданок у готелі приходьте раніше і перед цим краще вже зберіть валізу. Лише з вашої групи на сніданок прийде близько 40 людей, а є ще інші гості готелю, тож усіх смаколиків може не вистачити.

8. Якщо хочете щось купити в супермаркеті, то робіть це у першому ж, який буде доступний. Не чекайте, що автобус спеціально заїжджатиме до великих гіпермаркетів – графік туру зазвичай дуже щільний.

9. У подорожах заряд телефону сідає миттєво. Завжди майте під рукою павербанк навіть, якщо в автобусі є зарядки. Через перезавантаження розетки можуть перестати працювати.

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Як швидко заснути в автобусі?

Спати в автобусі – це справжнє мистецтво, яке під силу не кожному. У турах дуже важливо вміти засинати на сидінні, адже інакше екскурсії і прогулянки містами стануть для туристів випробуванням. Раніше ми розповідали про простий трюк, який допоможе швидко заснути в автобусі.

Він полягає у правильний техніці дихання:

видих через ніс протягом 4 секунд;

затримання дихання на 7 секунд;

повільний видих через рот упродовж 8 секунд.

Таких циклів потрібно повторити декілька – це допоможе розслабити нервову систему і швидше заснути. Але перед тим важливо зручно вмоститися.