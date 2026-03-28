"Албанські Мальдіви" підійдуть не всім: що треба знати про розпіарений Ксаміль

Ви точно бачили фотографії бірюзової води та білосніжного пляжу з Албанії, які підписують як "бюджетні Мальдіви" або "албанські Мальдіви". Ця локація – маленьке село Ксаміль на півдні країни. Так, тут дійсно найкрасивіші пляжі і найчистіше море в Албанії, однак є одне "але".

Турагентка Вікторія, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @viktoriyadiadius, пояснила, що Ксаміль – специфічний курорт, який підійде не для всіх туристів.

Кому не підійде відпочинок у Ксамілі?

Ксаміль – це для тих, хто хоче естетичний інстаграмний відпочинок. Пляжі і природа тут дійсно дуже красиві.

Там є білосніжні пляжі, шикарне бірюзове море, але там немає великих готелів на системі "все включено". Нема готелів зі своїми пляжами. Нема того всього, що потрібно, аби просто відпочивати на березі моря на території готелю,

– пояснила Вікторія.

Тож якщо ви хотіли лінивий відпочинок на пляжі, Ксаміль точно не варіант. Тут для туристів є невеликі готелі, а більшість красивих пляжів платні. Відпочинок може виявитися значно дорожчим, аніж ви планували, адже ціни на цих пляжах недешеві.

Ксаміль чудово підійде для молоді, пар та різних "інстатурів", однак сім'ям з дітьми, які люблять організований відпочинок, краще обирати готелі у Вльорі або Саранді. Натомість у Ксаміль можна приїхати автобусом на один день.

Пляжі у Ксамілі нагадують Мальдіви: відео

До речі, видання Express радить відвідати Ксаміль, поки він не став надто популярним серед туристів з усього світу. Також варто звернути увагу на маловідому мальовничу затоку Порто-Палермо, яка пропонує спокійний відпочинок.

