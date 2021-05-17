Дмитро Комаров знайшов хлопця, який здатен обертати голову на 180 градусів: шокуюче відео

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров продовжує досліджувати Пакистан. Цього разу мандрівник показав глядачам вуличного артиста, який здатен обернути голову на 180 градусів.
За його словами, вуличні артисти – це родзинка Пакистану. В країні, де звичні для нас розваги під забороною, люди цілими поколіннями винаходять немислимі способи дивувати публіку.
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У новому випуску тревел-шоу ведучий вирішив пройтися вулицями, де відбуваються такі дійства. Саме тут чоловік, на ім'я Самір, підійшов до нього і запропонував зробити спільне селфі. Поки Комаров фотографував – хлопець повернувся спиною до камери й вивернув голову у зворотну сторону.
Це мій талант від Бога, – заявив чоловік, зазначивши, що може простояти в такому стані близько п'яти хвилин.
Мандрівник каже, що те, що робить Самір, з медичної точки зору – аномалія. Адже наш організм просто не здатен на такі витівки.
Дивіться відео:
Відзначимо, раніше Дмитро Комаров познайомився з унікальним жителем міста Карачі – "людиною-лисицею".