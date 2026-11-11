Менше туристів і нижчі ціни: у які місяці їхати до найпопулярніших країн світу

Туристи здебільшого планують відпустку на період високого сезону, коли найбільш сприятлива погода. Проте подорожі у міжсезоння мають свої переваги, оскільки можна уникнути великих натовпів, заощадити на проживанні та спокійніше оглянути відомі пам’ятки.

Видавництво Lonely Planet представило нову книгу "Міжсезоння", до якої увійшли 103 популярні туристичні напрямки з рекомендаціями щодо найкращого часу для їх відвідування поза піком сезону, пише Euronews.

Добірка охоплює різні куточки світу та пропонує цікаві варіанти для подорожей майже на кожен місяць року.

Куди поїхати в міжсезоння?

Листопад – Португалія. В останній місяць осені варто звернути увагу на Лісабон. І хоч в цей час вже стає дещо прохолодніше й частіше дощить, але це компенсує значно менша кількість відвідувачів біля головних пам’яток.

Січень – Канарські острови. Для тих, хто хоче втекти від зимового холоду, хорошим варіантом стануть західні острови архіпелагу, зокрема відома Ла-Гомера. На туристів тут чекає м’яка погода, мальовничі природні ландшафти та численні пішохідні маршрути, які приємно досліджувати.

Лютий – Греція. У цей місяць можна вирушити на Пелопоннес, який привертає увагу завдяки інтересу до локацій, пов’язаних із фільмом "Одіссея". Тут варто побачити Стародавню Олімпію та Стародавній Коринф.

Лютий – Туреччина. Зимова подорож до цієї країни дає змогу побачити відомі пам’ятки без літнього напливу туристів. У Стамбулі можна відвідати Цистерну Базиліки та османський палац Топкани. Також можна поїхати до Каппадокії, де можна помилуватися скельними утвореннями чи спробувати політати на повітряній кулі.

Лютий – Італія. У цей зимовий місяць заслуговують на увагу Неаполь і Помпеї. І хоч туристам варто бути готовими до дощової погоди, проте вони зможуть оглянути популярні локації без звичних натовпів і довгих черг.

Травень – країни Балтії. Навесні варто відвідати одразу три столиці: Таллінн в Естонії, Ригу в Латвії та Вільнюс у Литві. Між містами можна пересуватися громадським транспортом.

Червень – Австрія. Тіроль туристам варто відвідати ще до початку літнього піку. На початку літа тут вже встановлюється сприятлива погода для піших походів, а відвідувачів значно менше, ніж у липні та серпні.

Окремо видання звернуло увагу на Туніс. Очікується, що інтерес до країни зростатиме напередодні 50-ї річниці виходу "Зоряних війн" у лютому 2027 року. Це пов’язано з тим, що саме туніські локації стали частиною кінематографічного всесвіту франшизи, тож ця дата може привернути додаткову увагу шанувальників фільмів.