Долина нарцисів: стало відомо, коли розквітне унікальне багатство Закарпаття

Через холодну весну квіти у "Долині нарцисів" ще не розцвіли. Однак працівники Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) готуються до цвітіння вже найближчим часом.

За їхніми словами, вегетація йде нормально, але цвітіння доведеться ще почекати. Поява перших квітів очікується не раніше кінця квітня – початку травня.

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Появу перших квітів ми очікуємо не раніше останніх чисел квітня або на початку травня. А поки що ми готуємось до прийому екскурсантів – ремонтуємо оглядові майданчики, перехідні містки. І очікуємо, коли Долина нарцисів вдягнеться у свої святкові ароматні білі шати, – йдеться в дописі.

"Долина нарцисів" — заповідний масив (площа – 256,5 гектарів), що розташований в урочищі Кіреші, за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області. З 1992 року – у складі Карпатського біосферного заповідника, що входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Заповідник розташований на висоті 180 – 200 метрів над рівнем моря, в північно-західній частині Хустсько-Солотвинської улоговини, на стародавній терасі Тиси. У період масового цвітіння "Долина" вкривається майже суцільним білим килимом квітучих нарцисів, помилуватися яким приїжджають звідусіль.

Відзначимо, раніше на Херсонщині у Станіславському каньйоні зацвіли тисячі різноколірних ірисів – жовті та фіолетові квіти.

Крім того, на Закарпатті масово починають розквітати сакури.