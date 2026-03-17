Весна іде, красу несе: де та коли зацвітуть квіти у Львові

Справжня весна у Львові відчувається не за календарем, а коли розкриваються перші бруньки. Особливо красиво у період цвітіння квітів. Тоді оживає не тільки природа, а й настрій після похмурої й холодної зими. Щоб не пропустити цей красивий час, треба знати, де саме та коли у Львові цвітуть квіти.

Гідеса зі Львова, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @dariaguidelviv, розповіла детально по місяцях, які саме квіти зацвітають, і зібрала усі найкращі локації міста. Цей список може стати ідеальним маршрутом на цілу весну та літо, щоб не пропустити цвітіння.

Коли у Львові цвітуть квіти?

Сакури зацвітають переважно у квітні. Основні локації, де можна насолодитися красивим цвітом, – це площа Петрушевича, площа Музейна, а також парк імені Івана Павла II на Сихові.

Магнолії цвітуть майже в той самий період. Найкрасивіші дерева можна побачити у домі Франка, Стрийському парку та Lem Station.

Тюльпани розквітають у квітні – травні. Вони висаджені на проспекті Свободи біля Оперного театру, у Стрийському парку, на площі Ринок та на вулиці Підвальна, 6.

У травні починають цвісти азалії. Найатмосферніша локація – це заклад Babo Gardens на вулиці Кузневича, 16а. Також у травні можна побачити ніжні гліцинії. Ці пишні дерева треба шукати на вулиці Чупринки, 21, Кузневича, 16а та на Лесі Українки.

У травні – червні розквітають рожеві глоди на площі Коліївщини та площі Ангелів, що перед Гарнізонним храмом. У той самий період з'являються різнобарвні рододендрони у Ботанічному саду.

Величезний кущ з трояндами можна побачити в червні на вулиці Ужгородська, 13.

У липні можна насолодитися п'янким запахом лаванди на вулиці Богдана Хмельницького, 207. А з липня по серпень цвітуть гортензії на території цитаделі.

Зверніть увагу! На карпатських вершинах вже зацвіли крокуси. У соцмережах українці діляться чарівними фотографіями та розкривають локації, де вже можна побачити ці ранні весняні квіти.

А коли зацвітуть сакури в Ужгороді?

Як пише "О, море!", через теплий березень сакури в Ужгороді цьогоріч зацвітуть на 2 тижні раніше. Туристам, які планували поїздку на середину квітня, варто переглянути свої плани. Пік цвітіння прогнозують на 1 – 10 квітня, а перші квіти на деревах з'являться вже наприкінці березня.

Водночас якщо температура повітря підійметься вище за +22 градуси, то сакури можуть відцвісти всього за тиждень, а тому не варто зволікати з поїздкою до Ужгорода.