Коли їхати на море у Чорногорію, щоб закохатися у цю перлину Балкан

Чорногорія останніми роками стала популярним напрямком для відпочинку серед українських туристів. Усе тому, що в цю країну можна добратися з України автобусом. Та не лише це головна перевага Чорногорії. Ідеальне поєднання гір і моря – це те, що змусить вас закохатися у цю країну.

Чорногорія – це досить недооцінена країна, та даремно! Той, хто побував тут хоч раз, точно захоче повернутися ще раз. Щоб відпочинок був комфортним і сонячним, 24 Канал розповідає, коли найкраще летіти в Чорногорію.

До теми Найкращий час, щоб їхати в Єгипет на море: який місяць є найкомфортнішим

Пляжний відпочинок у Чорногорії

Чорногорія – ідеальна для пляжного відпочинку. Тут кожен знайде курорт на свій смак. Будва – для більш гамірного відпочинку, з широкою набережною та клубами. Старовинний Котор нагадує кадри з культового серіалу "Гра Престолів". Тут поєдналися Адріатичне море, неймовірні пейзажі та вражаюча архітектура.

Якщо ви хочете насолодитися природою в ідеальній тиші, яку порушуватимуть лише шум моря та спів цвіркунів, то варто обрати житло в сусідньому селищі Доброта.



Доброта – ідеальне місце для спокійного відпочинку / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Пляжний сезон у Чорногорії розпочинається з кінця травня і триває до кінця вересня. В Адріатичному морі вода прогрівається до +22 градусів, а в Которській затоці – до +24 градусів. Якщо ви не любите спеку, то червень стане ідеальним варіантом. У цей період море вже достатньо тепле, а повітря ще не настільки спекотне.

У липні в Чорногорії трохи спекотніше, а вода стає ще теплішою – це ідеальний час для відпочину з дітьми.



Пераст, Чорногорія / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

У серпні спека Чорногорії сильнішає, а прогулянки вдень можуть бути некомфортними. Стовпчики термометрів підіймаються до +30 градусів. Однак якщо лежати на пляжі та купатися в морі – спека відчуватиметься не так сильно.



Природа у Чорногорії просто заворожує / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

У вересні в Чорногорії все ще тепло, але температура повітря вже не підіймається вище +26 градусів. Море у перший місяць осені тепле і комфортне для купання. До кінця вересня туристів у Чорногорії стає все менше, а пляжний сезон завершується.

До речі, не всі знають, та у Чорногорії є ще один сезон – зимовий. У цей час туристи приїжджають на гірськолижні курорти, найпопулярнішими з яких є Колашин та Жабляк. Ці курорти досить молоді, а тому тут усе нове й зручно облаштоване. То ж Чорногорія – це не лише про лінивий пляжний відпочинок. Навіть найвибагливіший турист знайде, чим тут зайнятись.