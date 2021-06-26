Інстаграмну перлину Херсонщини закриють на реконструкцію

Джарилгацький маяк – пам'ятка Херсонщини, яку полюбляють знімкувати туристи. Сюди щороку на екскурсії приїжджають сотні відвідувачів, щоб зробити гарні світлини.

Проте стан маяка погіршується. Він не придатний для експлуатації, а його конструкції мають значні пошкодження.

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Що відомо про маяк

Як повідомили у Херсонський обласній адміністрації, маяк перебуває в аварійному стані. У 2016 році компанія "Санта" проводила дослідження цього об'єкту. Результати – невтішні. Фізичний знос конструкцій складає 75%.

Через це в місцевому уряді сформували рекомендації для туристів, які планують подорож до Джарилгацького маяка.

Робити знімки на безпечній відстані та не підходити близько до конструкції.

Тим більше – не вилазити на її елементи.

Фотографуватися краще здалеку, оскільки фото вартує менше, ніж ваше життя.

Наприклад, отак:

У ХОДА заявили, що розуміють важливість цього об’єкту для туризму регіону. Тому обіцяють якомога раніше провести реставрацію маяка.