Час настав: чому саме зараз варто бронювати відпочинок на літо-2026

Поки за вікном зима, туристичний ринок живе зовсім іншим сезоном – літнім. Адже дедалі більше українців обирають раннє бронювання як найбільш вигідний та передбачуваний спосіб організації відпустки. Це можливість отримати найкращі умови, більше гнучкості й час на спокійну підготовку.

Що таке раннє бронювання і чому воно вигідне – розповідає 24 Канал.

Які є переваги раннього бронювання?

Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко розповіла, що завчасний вибір туру дає можливість забронювати потрібну країну, дати та готель до початку пікового попиту, а також зафіксувати вартість, поки ціни не зросли. Для багатьох українців це ще й спосіб запланувати відпочинок у комфортному темпі, без поспіху та стресу.

Раннє бронювання передбачає мінімальну передплату – від 10% вартості туру. Якщо плани змінюються, за 30 днів до вильоту можна скасувати подорож і повернути кошти (за умовами контракту). Турист має доступ до максимально широкого вибору готелів, дат і країн,

– пояснила Якименко.

Для багатьох туристів раннє бронювання – це спосіб зберегти спокій і впевненість, що відпочинок уже організований на бажаних умовах, а не за принципом "що залишилося".

Які є тенденції на туристичному ринку?

За словами керівної директорки "Join UP! Україна" Ірини Мосулезної, кількість ранніх бронювань помітно зросла порівняно з попереднім періодом: якщо у 2022 році туристи бронювали відпустку за 7 – 8 днів, то нині дедалі більше людей планують подорож за 2 – 4 місяці.

Змінилася й структура попиту: українці обирають знайомі, стабільні напрямки із прогнозованою логістикою, але водночас активно цікавляться далекими подорожами – до В'єтнаму, Шрі-Ланки, Мальдівів чи Занзібару,

– зазначила Мосулезна.

За її словами, бронювання на літо 2026 року почали надходити ще в серпні, а найактивніша хвиля традиційно стартує після зимових свят. Найбільше запитів зараз припадає на Крит в Греції, Барселону та Майорку в Іспанії, Болгарію, Туреччину, Чорногорію, Албанію, а також новинки оператора – Малагу в Іспанії та острови Корфу, Закінтос, Родос в Греції.



Закохана пара на морі / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! Експерти Travel off Path не радять туристам відвідувати Кубу у 2026 році. Якщо ви мрієте про відпочинок на Карибах, то Куба, мабуть, найгірший варіант. Річ у тому, що тут посилилася криза – є часті відключення електроенергії та води, проблеми з медициною і фінансовою системою. Навіть преміальні готелі, які працюють на генераторах, обмежують надавання послуг, коли нема світла.

Які напрямки будуть популярні влітку 2026 року?

Туреччина – комфорт, високий сервіс, система "все включено" та велика кількість готелів для сімейного відпочинку.

– комфорт, високий сервіс, система "все включено" та велика кількість готелів для сімейного відпочинку. Чорногорія – Адріатичне море, гори, старовинні міста і компактність країни, що дозволяє за короткий час побачити багато різних локацій.

– Адріатичне море, гори, старовинні міста і компактність країни, що дозволяє за короткий час побачити багато різних локацій. Хорватія – ідеальне море, національні парки, острови та поєднання природної краси з історичною спадщиною роблять країну одним зі стабільно популярних напрямків.

– ідеальне море, національні парки, острови та поєднання природної краси з історичною спадщиною роблять країну одним зі стабільно популярних напрямків. Майорка й Мінорка – спокійні острови з ідеальними пляжами.

– спокійні острови з ідеальними пляжами. Канарські острови – підходять для тих, хто хоче активного відпочинку або м'якого клімату цілий рік.

– підходять для тих, хто хоче активного відпочинку або м'якого клімату цілий рік. Греція – різноманіття материкових курортів і островів, особлива грецька культура і гастрономічні враження.

– різноманіття материкових курортів і островів, особлива грецька культура і гастрономічні враження. Туніс – пропонує тепле море, широкі пляжі, яскраву східну атмосферу та історичні пам'ятки.

– пропонує тепле море, широкі пляжі, яскраву східну атмосферу та історичні пам'ятки. Кіпр – підходить як для сімейних мандрівників, так і для тих, хто хоче активного дозвілля.

– підходить як для сімейних мандрівників, так і для тих, хто хоче активного дозвілля. Албанія – віднедавна популярний напрямок з чистими пляжами і демократичними цінами.

– віднедавна популярний напрямок з чистими пляжами і демократичними цінами. Італія – поєднує море, гастрономію й культуру. Відмінний вибір для тих, хто хоче урізноманітнити пляжний відпочинок екскурсіями.

– поєднує море, гастрономію й культуру. Відмінний вибір для тих, хто хоче урізноманітнити пляжний відпочинок екскурсіями. Болгарія – найкраще підійде для сімей з дітьми.

Раннє бронювання дає можливість зафіксувати вигідні умови, уникнути сезонного ажіотажу та організувати подорож спокійно та продумано. Це оптимальний спосіб підготувати літній відпочинок у часи, коли передбачуваність і стабільність мають особливу цінність.