Коли в Airbnb щось пішло не так: туристка виявила, що її номер розташований всередині ресторану
Джерело:The Sun
Коли туристи бронюють апартаменти на сервісі з оренди житла, зокрема Airbnb, обирають за світлинами. Тому, коли приїжджають на місце, хочуть побачити те саме, що й на картинці. Втім, не завжди все йде так, як хотілося б, і часто зображення не відповідає дійсності.
Так трапилося і з туристкою Дезіре Бейкер, яка виявила, що номер, заброньований на Airbnb, розташований всередині ресторану, а вікно апартаментів було поруч із людьми, що їли за столиком. Курйозним відео дівчина поділилася у своєму тіктоку.
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Туристка виявила, що її номер розташований всередині ресторану
Так, дівчина забронювала люкс у готелі Cassa Hotel & Residences в Мідтауні через Airbnb. На фотографіях були зображені просторі апартаменти та вид на Мангеттен з вікна.
Але, прибувши на місце, туристка була приголомшена – номер виявився зовсім не просторим, а вікно виходило прямо в сусідній ресторан на Таймс-сквер.
Коли вона відсунула штору в номері, перед нею була пара за столиком, що саме обідала.
Немає будівель, ми в ресторані. Я можу відкрити вікно й торкнутися їхнього столу,
– дивується Дезіре Бейкер.
У відео дівчина порівняла представлені світлини кімнати на Airbnb з тим, як вона виглядала насправді.
Номер, заброньований на Airbnb, виявився в ресторані: дивіться відео
Крім того, дівчина опублікувала ще одне відео, в якому зайшла в ресторан і показала, як виглядають вікна зсередини. Як виявилося, вони світловідбивальні, тому відвідувачі не могли зазирнути в спальню.
Туристка виявила, що вікна номеру виходять у ресторан: курйозне відео
Ролик став вірусним, його переглянули майже 7 мільйонів разів, й понад мільйон шокованих користувачів залишили коментарі. Ось декілька з них:
- "Дівчино, ти буквально в ресторані, що відбувається?";
- "Я б закричав, коли вперше відкривав жалюзі";
- "Цікаво, чи стукали ви, чи почують вони це. Це одна з найдивніших речей, які я коли-небудь бачив";
- "Це схоже на ті сни, коли ви проводите спальню чи щось вдома прямо в якесь випадкове громадське місце, ніби це нормально";
- "Я б надіслав електронний лист Airbnb для повного відшкодування. Це було 100% неправдиво рекламовано".
Дезіре саме так і зробила – звернулася в Airbnb, де їй запропонували повернути частину вартості бронювання або ваучер на майбутнє.