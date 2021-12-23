Так случилось и с туристкой Дезире Бейкер, обнаружившей, что номер, забронированный на Airbnb, расположен внутри ресторана, а окно апартаментов было рядом с едящими за столиком людьми. Курьезным видео девушка поделилась в своем тиктоке.
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Туристка обнаружила, что ее номер расположен внутри ресторана.
Так, девушка забронировала люкс в отеле Cassa Hotel & Residences в Мидтауне через Airbnb. На фотографиях были запечатлены просторные апартаменты и вид на Манхеттен из окна.
Но, прибыв на место, туристка была ошеломлена – номер оказался совсем непросторным, а окно выходило прямо в соседний ресторан на Таймс-сквер.
Когда она отодвинула штору в номере, перед ней была пара за обедавшим столиком.
Нет построек, мы в ресторане. Я могу открыть окно и коснуться их стола,
– удивляется Дезире Бейкер.
В видео девушка сравнила представленные фотографии комнаты на Airbnb с тем, как она выглядела на самом деле.
Номер, забронированный на Airbnb, оказался в ресторане: смотрите видео
Кроме того, девушка опубликовала еще одно видео, где зашла в ресторан и показала, как выглядят окна изнутри. Как оказалось, они светоотражающие, поэтому посетители не могли заглянуть в спальню.
Туристка обнаружила, что окна номера выходят в ресторан: курьезное видео
Ролик стал вирусным, его просмотрели почти 7 миллионов раз, и более миллиона шокированных пользователей оставили комментарии. Вот несколько из них:
- "Девушка, ты буквально в ресторане. Что происходит?";
- "Я бы заорал, когда впервые открывал жалюзи";
- "Интересно, стучали ли вы, услышат ли они это. Это одна из самых странных вещей, которые я когда-либо видел";
- "Это похоже на те сны, когда вы проводите спальню или что-то из дома прямо в какое-нибудь случайное общественное место, будто это нормально";
- "Я бы направил электронное письмо Airbnb для полного возмещения. Это было 100% ложно рекламировано".
Дезире именно так и сделала – обратилась в Airbnb, где ей предложили вернуть часть стоимости бронирования или ваучер на будущее.