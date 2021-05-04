Жодної дистанції: китайці на травневі свята утворили натовп на Великому мурі – фото

З нагоди травневих свят тисячі китайців вирішили відвідати Великий мур. Вони утворили натовп і не дотримувались дистанції.
На фото видно, що люди перебувають без масок. Вони щільно скупчились один між одним, щоб поглянути на Великий мур.
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У 2021 році китайці відзначають День праці упродовж п'яти днів. Через карантинні заходи вони не змогли на новорічні свята побачитись з родинами. Тому, ймовірно, вирішили саме зараз зустрітись з родичами.Довідка. За інформацією з Вікіпедії, Великий китайський мур – це кам'яні та земляні укріплення у північній частині Китаю. Їх збудували, щоб захистити кордони Китайської імперії від вторгнень кочових племен.
Жителі Китаю в ці дні здійснюють від 200 до 300 тисяч поїздок. Водночас подорожувати вони можуть лише всередині країни, адже кордони залишаються закритими.
Натовпи на Великому китайському мурі / Фото AFP
Коронавірус в Китаї: що відомо
- Станом на вівторок, 4 квітня, в Китаї на коронавірус захворіли 90 714 людей.
- З них – 4 636 померло, 85 753 інфікованих одужали.