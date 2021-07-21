В Кирилівці чисте море: як працюють рибацькі сітки проти медуз – відео

У курортному селищі Кирилівка знову зафіксували чисте море. На 2 базах встановили рибацькі сітки напередодні ввечері, і вже зранку побачили результат.

Перед тим персонал баз відпочинку та й відпочивальники боролись з нашестям медуз усіма можливими методами. Але дієвим виявився лише один.

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Що відомо про встановлення сіток в Кирилівці

Слідуючи рекомендаціям фахівців, на 2 базах відпочинку у Крилівці встановили спеціальні бар'єрні мережі, які перешкоджають морським мешканцям потрапляти в прибережну зону. Після того з моря виловили вже тих медуз, що плавали близько до пляжу.

Зранку 21 липня відпочивальники тішаться чистій та прозорій воді в морі. Особливо повноцінному відпочинку радіють діти, які можуть без перешкод бавитися на узбережжі.

Ймовірно, слідом за Крилівкою, сітки встановлять й інші курорти Азовського моря.

Прозора вода в Кирилівці: відео

Море без медуз: відео