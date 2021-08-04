На Кіпрі відкрили підводний музей: чому його варто відвідати

Підводний музей MUSAN на Кіпрі відкрили 2 серпня. Він розрахований на дайверів, а композиція розташована на глибині 6 – 12 метрів, тому сюди зможуть потрапити й початківці.

Експозицію створювали окремо. Для скульптур використовували спеціальний цемент, витривалий до морської води.

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Підводний музей розташований недалеко від пляжу Пернера в місті Айя-Напі. Статуї створив британський художник Джейсон Декейрс Тейлор. Спершу очікували його відкриття ще у 2014 році, але ця подія сталася лише зараз.

Підводний рукотворний музей / Фото Cyprus Mail

Уряд курортного острова очікує, що цей об'єкт може залучити близько 50 тисяч туристів з усього світу щорічно. Це є частина більшої стратегії, яка має на меті зробити цю територію найкращим і найбільш космополітичним туристичним курортом Середземномор'я до 2030 року.

В колекції є понад 130 фігур. А вартість реалізації проєкту досягла 1 мільйона євро.

На сайті музею MUSAN зазначено, що новий підводний музей буде "визнавати спадщину Кіпру, образні скульптури в музеї розглядатимуть магічний, містичний, інший світський стиль, поєднуючи традиційні скульптурні утворення з сучасним дизайном. Конфігурація скульптур у музеї буде слідувати топографії морського дна, що сидить на відкритому просторі піску, розташованому на південь від пляжу Пернера".

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