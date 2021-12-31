Кіпр знову посилює правила в'їзду для туристів: що зміниться

Впродовж останніх тижнів уряд Кіпру постійно змінює правила в'їзду для іноземців. Зараз країна заявила про запровадження додаткових заходів боротьби з розповсюдженням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Тепер від туристів вимагатимуть три тести на коронавірус.

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Для в'їзду на Кіпр тепер потрібно 3 тести

Нові правила набудуть чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо діятимуть до 15 січня 2022 року, але можуть бути продовжені.

Так, усі пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов'язані зробити за власний кошт ПЛР-тест протягом 48 годин до прильоту. Це стосується всіх, зокрема вакцинованих або перехворілих на COVID-19.

Другий ПЛР-тест потрібно здати одразу після прильоту в аеропорту. Його вартість в аеропорту Ларнаки складає 15 євро, а в аеропорту Пафосу – 19 євро. Результати туристи отримають за декілька годин в електронному вигляді.

Третій аналіз оплачує вже уряд Кіпру. Швидкий тест на антиген потрібно пройти через 72 години після прильоту, у спеціальних пунктах, що розміщені по всьому острову. Від цього тесту можуть бути звільнені дорослі, які отримали бустерне щеплення.

Інші нові заходи, введені Кіпром

З 30 грудня 2021 року вхід до нічних клубів та інших розважальних закладів, а також банкетних залів, на прийоми на честь весіль та хрестин дозволено лише за наявності негативного експрес-тесту на антиген, зробленого впродовж 24 годин. Вхід дозволено лише вакцинованим й тим, хто зробив бустерну дозу.

Максимальна кількість відвідувачів у ресторанах та розважальних центрах – 300 осіб з урахуванням площі закладів.

Забороняються усі, які не є екстреними, візити до державних та приватних лікарень.

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Також нові заходи передбачають присутність уболівальників на стадіонах на рівні 50% від місткості з обов'язковим використанням масок.

Крім того, з 3 січня 2022 року на віддаленій роботі мають працювати 40% співробітників компаній та організацій у сфері послуг.

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