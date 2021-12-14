Кіпр вводить обов'язкові експрес-тести для туристів

Кіпр запровадив нові правила боротьби з COVID-19 на тлі поширення нового штаму "Омікрон". Зокрема, зобов'язав туристів проходити обов'язкові експрес-тести.

Нові правила набудуть чинності від завтра, 15 грудня 2021 року.

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Кіпр вводить обов'язкові тести для туристів

З 15 грудня 2021 року пасажири, які прибувають до Республіки Кіпр, зобов'язані здати експрес-тест за 72 години після прибуття,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тести будуть безкоштовними за умови наявності посадкового талона та документа, що посвідчує особу.

Особи, щеплені бустерною дозою, проходити тестування не зобов'язані.

Інші нові заходи, введені Кіпром

Також з 15 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року доступ до громадських заходів, зокрема святкування ювілеїв, хрестин та закладів харчування в готелях, дозволяється тільки вакцинованим як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту.

Також скасовуються різдвяні заходи, що організовуються приватними компаніями, організаціями та асоціаціями у приміщеннях та просто неба (якщо проводяться без дотримання протоколів).

Крім того, з 15 грудня термін між другою та третьою дозою вакцинації скорочується до 5 місяців та 2 тижнів.

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