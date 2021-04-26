Без ПЛР-тесту і карантину: Кіпр відкривається для вакцинованих від COVID-19 туристів із 65 країн

З 10 травня Кіпр відкриває свої кордони для вакцинованих туристів з 65 країн. Їм дозволений в'їзд без наявності негативного ПЛР-тесту чи проходження карантину.

Новий крок допоможе відродити туристичний сектор, який зазнав втрат у зв'язку з пандемією. Про це заявив міністр туризму Саввас Пердіос.

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Ми повідомимо наших партнерів у приблизно 65 країнах, що з 10 травня в'їзд буде полегшений для вакцинованих мандрівників, без вимоги негативних тестів або карантину, – сказав Пердіос.

Він повідомив, що до списку країн внесені: Вірменія, Бахрейн, Канада, Єгипет, Кувейт, Ліван, Об'єднані Арабські Емірати, США та Швейцарія.

Зазначається, що член Європейського Союзу на Кіпрі прийматиме туристів, які закінчили щеплення, незалежно від того, коли вони отримали другу дозу.

Прибулі також повинні дотримуватися таких медичних протоколів, як обов'язкове носіння масок та соціальне дистанціювання.

За даними Worldometer , станом на 26 квітня 2021 року на Кіпрі виявлено 62 349 випадків зараження коронавірусом, з них 298 летальних.

Нагадаємо, раніше Кіпр запровадив новий локдаун на два тижні між 26 квітня та 9 травня. Нові обмеження поширюються не тільки на громадян острова, а й туристів, які в цей час перебуватимуть на острові.